August-Bebel-Straße erst ab Mai gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Festsaal in Fürstenwaldes Alten Rathaus war am Dienstagabend gut gefüllt. Das Thema: der Ausbau der August-Bebel-Straße am Ketschendorfer Anger. Die wichtigsten Daten, die genannt wurden, vorab. Es gibt drei Bauphasen: Von März bis Anfang Mai wird in der Bahnhofstraße und in der Ferdinand-Bauer-Straße gearbeitet. Ab Mai und bis August ist die Bebelstraße vom Rauener Kirchweg bis vor die Einmündung der Bahnhofstraße an der Reihe. Dann folgt bis November der "Rest" bis Spreeschule.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554325/

Jörn Richter vom Ingenieur-Büro Ansorge und Partner stellte die Planung in groben Zügen vor: Die August-Bebel-Straße wird auf rund 480 Metern mit 6,50 Metern Breite grundhaft ausgebaut, ebenso die Fuß- und Radwege auf beiden Seiten. Die Bahnhofstraße wird auf 70 Metern Länge erneuert. In die Erde kommen dabei Trinkwasserleitung, Regenwasser- und Schmutzwasserkanal. Das Regenwasser wird in das neue Sickerbecken auf dem Anger geleitet. Dort ist derzeit schon ein Bagger tätig. Die Ferdinand-Bauer-Straße erhält eine Schwarzdecke, die Poller, die sie zurzeit teilten, verschwinden - so wird während der Bauphase in der Bebelstraße die Zufahrt zur Polizeiinspektion und zu Lidl gewährleistet.

Bauherr ist der Landesbetrieb Straßenwesen, denn die Bebelstraße ist als L 35 ihr Terrain. Ausgeführt wird alles von Verdie. "Wir sind nicht die Gewerkschaft", sagte deren Bauleiter Jens Schuster, "sondern ein Verarbeitungs- und Dienstleistungsunternehmen". Ihr Sitz befindet sich in Turnow-Preilack im Landkreis Spree-Neiße. Die ehemalige Agrargenossenschaft ist heute eine GmbH und hat ein breites Spektrum von Fleischerei bis Straßenbau. Schuster nannte die schon erwähnten Termine und versuchte die anwesenden Anwohner auf die vor ihnen stehenden Belastungen einzustimmen. Die Grundstücke werden fast immer erreichbar sein. "Es wird aber auch Tage geben, an denen man nicht aufs Grundstück kommt", sagt er und meinte "mit dem Auto". Zu Fuß gebe es immer eine Möglichkeit. Natürlich gab es dazu an dem Abend jede Menge Nachfragen. Die wurden, so gut es ging, beantwortet und dann betont: Anwohner sollten sich bei Problemen oder Vorhaben direkt an ihn oder den Polier wenden. Ein Zettel mit Telefonnummern wurde verteilt.

Für Nicht-Anwohner ist dies wohl am wichtigsten: die Sperrung der Bebelstraße beginnt nicht vor dem 1. Mai. Die offizielle Umleitung verläuft die gesamte Zeit über die Ersatzstraße an der Bäderbahn. Wer Ortskenntnisse hat, wird westlich der Bebelstraße andere Wege suchen und finden - nicht zur Freude derer, die dort leben. Aber das Leid ist endlich: am 1. Advent soll alles fertig sein.