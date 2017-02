Lottogewinner hat sich gemeldet

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Oberhavel hat einen glücklichen Gewinner. Wie Kristin Lehmann von der Brandenburger Lotto GmbH am Mittwoch mitteilte, bekommt ein Mann aus dem Kreis den Gewinn von 623 489,30 Euro. Anfang Januar hatte der Lottospieler seinen Tippschein im Spiel 6 aus 49 in einer Verkaufsstelle in Oberhavel abgegeben und sechs Richtige angekreuzt. Doch auch einen Monat später hatte sich niemand gemeldet. Unsere Zeitung veröffentlichte am 10. Februar einen Such-Aufruf - mit Erfolg. "Wir freuen uns sehr, dass sich der Gewinner gemeldet hat", erklärte Kristin Lehmann.