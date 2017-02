Brandbrief: Schulleiter sieht wachsende Zahl an Problemschülern

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Aufmüpfige Schüler und desinteressierte Eltern werden zunehmend zu einer Belastung für den Unterricht in der Exin-Oberschule Zehdenick. In einem Brandbrief hat Schulleiter Karl-Heinz Jünger sein Leid geklagt. Nun will der Landkreis Oberhavel gegensteuern. Bildungsdezernent Dieter Starke hat für Anfang Mai zu einer Konferenz nach Oranienburg eingeladen, um mit Vertretern des Schulamtes, von Schulen und des Jugendamtes zu beraten, wie das Problem gelöst werden kann. Das kündigte Starke bei einer Podiumsdiskussion im Lehmhaus in Zehdenick an, zu der die Unternehmervereinigung Nordoberhavel (UNO) eingeladen hatte. Dabei ging es um das Thema Bildung und die Frage, ob Schulabgänger fit für die Berufsausbildung sind. 25 bis 30 Prozent sind es nach Meinung von UNO-Chef Norbert Gerth nicht. Und die Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, die weder auf eingeschriebene Briefe noch auf Hausbesuche der Lehrer reagieren, sind nur ein Problem der Oberschulen. Auch der Lehrermangel aufgrund schlechter Bezahlung und überfrachtete Lehrpläne sind nach Meinung von Bildungspolitikern Gründe für Missstände.