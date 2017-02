Beschluss als Signal

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Willensbekundung: Auf Antrag der Zählgemeinschaft bestehend aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen hat sich die Gemeindevertretung Wustermark am Dienstagabend während ihrer Sitzung geschlossen mit den Stimmen der Linken und der Wustermarker Wählergemeinschaft für die Umwandlung der Oberschule in eine Gesamtschule ausgesprochen.

Damit soll auch Druck auf die Kreisverwaltung ausgeübt werden, die zuletzt den Standort Brieselang ins Gespräch gebracht hatte. Das Benehmensverfahren dazu ist angelaufen, Stellungnahmen der Kommunen können im Vorfeld einer Beschlussfassung im Kreistag eingereicht werden. Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) will jedenfalls mit Nachdruck zum Ausdruck bringen, welche Vorzüge ein Gesamtschulstandort in der Gemeinde tatsächlich habe.

"Schon jetzt erringen laut Schulleitung an der Oberschule Elstal ohnehin jährlich 50 Prozent der Schülerschaft der zehnten Jahrgänge die Qualifikation für den Besuch der gymnasialen Oberstufe und müssen im Anschluss, ab der 11. Klasse, weite Wege auf sich nehmen", sagte Oliver Kreuels (CDU), Sprecher der Zählgemeinschaft. Dies solle nach dem Willen der Gemeindevertretung in Zukunft quasi vor Ort im eigenen Haus möglich sein.

Schon in 2014 hatte die Gemeindevertretung Wustermark einen Anlauf genommen und die Grundlagen für eine Umwandlung ermitteln lassen. Nach der Raumprogrammempfehlung des Ministeriums für Bildung hatte die Architektengruppe Focke Erweiterungspläne entwickelt, die insgesamt 3.500 Quadratmeter Neubaufläche mit einem finanziellen Volumen von acht Millionen Euro beinhalteten.

Im Ergebnis entstünde ein Schulzentrum mit Sporthalle und großzügigen Außenanlagen. Zu den bisher acht Hektar Schulgelände könnten das Grundstück hinter der Schule mit 43 Hektar hinzukommen. "Das steht im Eigentum der Gemeinde und wäre sofort nutzbar", so Kreuels. "In einem solchen Schulzentrum wäre auch für eine Grundschule genügend Platz vorhanden. Die Pläne liegen in der Schublade. Wir brauchen ein Zeichen vom Landkreis Havelland und es kann losgehen."

Die Finanzierung gilt zudem allgemein als gesichert, da die Gemeinde, dem Vernehmen nach, gerade Grundstückserlöse im zweistelligen Millionenbereich erzielen konnte und als eines der wirtschaftlichen Boom-Zentren im Land Brandenburg gilt, Gewerbesteuern inklusive.

Auch in der Nachbargemeinde Dallgow-Döberitz verfolgt man laut Kreuels die Entwicklungsmöglichkeiten in Elstal. Eine Station mit der Regionalbahn, eine bestehende Busverbindung und ein Radweg "sprechen für eine optimale Anbindung".

Neben der Gemeindevertretung befürworteten sowohl die Lehrer- als auch die Elternvertreter eine Gesamtschule. "Ein offener Dialog muss möglich sein", so Kreuels.

Das sieht auch Schreiber so. Er habe weiterhin kein Verständnis für die vom Landkreis präferierte Lösung, mit der er nicht konform gehe. "Wir erwarten, dass die Kreisverwaltung einen wirklichen und vernünftigen Abwägungsprozess durchführt. Die Option Elstal ist von Gewicht. Das werden wir in unserer Stellungnahme verdeutlichen, indem wir mit Argumenten überzeugen." Gemeinsam mit der Kommunalpolitik soll perspektivisch geprüft werden, ob am Schulstandort Elstal der Bau einer Grundschule möglich ist. "Die Idee finde ich charmant. Wir werden das substantiell und mit viel Augenmaß untersuchen", so Bürgermeister Schreiber.