Flächendeckend bis ins kleinste Nest

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland will die weißen Flecken auf der Internetlandkarte in den kommenden Jahren nachhaltig ausmerzen. Zu diesem Zweck sollen mit Bundesfördermitteln und eigenen Finanzen in Millionenhöhe die Voraussetzungen geschaffen werden. Landrat Roger Lewandowski (CDU) hat seine Präferenzen, wie das Breitbandprojekt realisiert werden soll.

"Mein Ziel ist weiterhin, die Internetversorgung im Havelland mit einer flächendeckenden Datenübertragungsrate von Minimum 30 Megabit (Mbit) pro Sekunde zu schaffen - auch und gerade im ländlichen Raum", sagte Lewandowski gegenüber dieser Zeitung. Erste Kostenschätzungen sind schon im Vorfeld der Kreistagssitzung im März eingeholt worden, parallel dazu soll nun noch der Fördermittelantrag beim Bund bis kommenden Dienstag eingereicht werden, die Bundesregierung will den Breitbandausbau schließlich in ganz Deutschland bis zum Jahr 2018 mit Minimum 20 Milliarden Euro fördern. Das heißt: Der Bund fördert 50 Prozent und das in etwa 40 Prozent. Ein fetter Happen davon soll nach Möglichkeit auch ins Havelland fließen. Die Frage, ob komplett in ein Glasfasernetz investiert werden oder die deutlich günstigere Variante des Vectoring bevorzugt werden soll (Kupferleitungen die vom Haus aus bis zum Verteilerkasten gelegt werden), ist noch nicht gänzlich geklärt. Lewandowski würde mit Blick auf die Finanzen die teurere Option gerne vermeiden, schließlich sitzt das Geld in Summe nicht allzu locker. Berechnungen zufolge müssten bei ausschließlicher Nutzung von Glasfaserleitungen 144 Millionen Euro fließen. Der Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent würde dann nahezu 15 Millionen Euro betragen. Beim Vectoring stehen 52 Millionen auf dem Tableau - bei Eigenmitteln von 5,2 Millionen Euro. "Das wäre meine Präferenz", betonte der Landrat. Für die kommenden drei Jahre ist bislang eine Million Euro im Haushaltstopf enthalten.

Um größere Chancen für eine höchstmögliche Bewilligung von Geldern zu erhalten, will der Landkreis nicht nur einen Fördermittelantrag stellen, sondern gleich vier für die Gesamtregion. Warum? "Damit kein Gebiet außen vor bleibt, müssen wir splitten", betonte der Landrat vor dem Hintergrund eines Scorings, bei dem Höchstpunktzahlen vergeben werden, die Einfluss auf die Finanzierungssumme haben.Ins Verhältnis gesetzt werden etwa die Dichte der Wohnbevölkerung und wie viel Gewerbe jeweils innerhalb der Knotenpunkte angesiedelt ist. Der Landkreis agiert im Übrigen federführend im Sinne der Städte und Gemeinden, die eine Kooperationserklärung, quasi als Vollmacht, abgegeben haben.Lewnadowski hofft, dass der Kreistag gleichfalls mitzieht. Im Wirtschaftsausschuss am Mittwochabend haben Experten bereits die Pläne dargelegt. Ein positiver Beschluss kann mit Blick auf die Anträge nachgereicht werden. "Eine 90-prozentige Förderung erhält man nicht alle Tage. Ich denke, da müssen wir handeln", so der Landrat weiter.