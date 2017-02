Weiberfastnacht eröffnet Straßenkarneval

artikel-ansicht/dg/0/

Düsseldorf/Köln/Mainz (dpa) Es ist mal wieder soweit: Im Rheinland und anderswo beginnt an Weiberfastnacht oder Altweiber der Straßenkarneval. Wohl noch nie waren die Sicherheitsvorkehrungen dabei so streng wie diesmal. In Mainz hat Polizeidirektor Achim Zahn an die Narren appelliert, bei der Wahl ihrer Verkleidung an die Sicherheitslage zu denken: Wer sich als Islamist verkleide und eine Sprengstoffgürtel-Attrappe trage, könne Ärger erwarten. Das närrische Programm selbst dürfte weitgehend nach bewährtem Schema ablaufen mit Rathaus-Stürmung und Krawatten-Abschneiden.