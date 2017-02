Sieg mit Kampf und Krampf

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Die Landesliga-Handballer vom Finowfurter SV gewannen in der eigenen Halle gegen die TSG Liebenwalde 27:25. In der Endphase der Partie hatten die Finowfurter mehr zum Zusetzen und holten sich so die wichtigen zwei Punkte.

Am Ende knapp, aber kämpferisch hochverdient siegten die Landesliga-Männer des Finowfurter SV daheim gegen Tabellennachbar TSG Liebenwalde mit 27:25. Nach der zu erwartenden Niederlage gegen Tabellenführer HC Angermünde wollten die Schorfheider unbedingt eine zweite Heimniederlage in Folge verhindern. Und das sollte den Hausherren auch gelingen, jedoch mit viel Engagement und trotz einiger Fehler.

Der Auftakt war übernervös auf beiden Seiten, man tastete sich gegenseitig ab und nach knapp fünf Minuten stand es noch immer 0:0. Dann aber erwischten die Gäste den besseren Start und führten 2:0 bzw. 3:1.Finowfurt brauchte lange Anlaufzeit, fand dann aber endlich auch den eigenen Spielrhythmus. Beim 5:5 war der Torausgleich erreicht, jetzt kamen die Barnimer zunehmend in Spiellaune und gingen selbst in Führung (9:6, 11:8). Das wieder gut gefüllte FSV-Sportzentrum geriet in Wallung, die Fans unterstützten fair und lautstark wie immer und die Gastgeber wurden von Minute zu Minute sicherer (13:9, 15:10).Wenig später beim 15:11-Halbzeitstand glaubten da wohl schon viele Zuschauer, einem sicheren und ungefährdeten Sieg der Heimmannschaft entgegensehen zu können.

Und auch mit Wiederanpfiff sah zunächst nicht wirklich vieles danach aus, dass die deutliche FSV-Führung noch in Gefahr geraten sollte (16:11, 19:14). Doch irgendwie und unverhofft schlich er sich bei den Finowfurtern ein, der Schlendrian. Die Abwehr in Halbzeit eins noch das Paradestück bröckelte, die Chancenverwertung nach vorn ließ merklich nach. Auch noch so klare Chancen wurden plötzlich nicht mehr genutzt, nur vier von acht Strafwürfen brachten die Schorfheider im gegnerischen Kasten unter. Der Gast aus Oberhavel nahm diese Hilfe dankend an und mit einem 6:0-Lauf glich dieser aus zum 20:20.

Die Partie begann von vorn, aus FSV-Sicht waren jetzt Kampf und Nervenkostüm gefordert (22:20, 22:22, 23:23). Aber, und auch genau zum richtigen Zeitpunkt hatten die Barnimer noch etwas zum Zusetzen, gingen mit Kraft und Kondition besser und sparsamer um als der Gegner und bekamen quasi im Schlussspurt die "zweite Luft". Beim 26:23 knapp fünf Minuten vor Schluss war so mehr als nur eine Vorentscheidung gefallen, danach waren die Gastgeber clever genug, diesen nahen Sieg zu verwalten und über die Zeit nach Hause zu bringen (27:24). Am Ende hieß es dann 27:25, keine Glanzleistung, aber ein Arbeitssieg mit viel Kampf und Krampf meinte Finowfurts Co-Trainer Toni Renz: "Wir haben nicht durchgängig gut gespielt, aber auch solche Spiele muss man erst einmal gewinnen".

Am Sonnabend sind die Schorfheider dann zu Gast beim Tabellenvorletzten, SV Jahn Bad Freienwalde II. Eine Aufgabe, die leichter erscheint als sie wirklich ist, warnte Renz. Aber wer um Platz fünf noch ernsthaft mitspielen will, darf sich jetzt keinen Ausrutscher leisten, ohne natürlich dabei den Gegner zu unterschätzen.

Anwurf in der Kurstadthalle wird um 15.30 Uhr sein und nach letzten Informationen wird auch eine stattlichen FSV-Fanschar die Reise nach Bad Freienwalde antreten.