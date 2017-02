KSV Wandlitz sichert Klassenerhalt

artikel-ansicht/dg/0/

Babelsberg (MOZ) Zum letzten Wettkampf der Saison in der 2. Landesklasse überzeugten die Wandlitzer Kegler auf ganzer Linie in Babelsberg. Alle Spieler wussten vor dem Wettkampf genau, was auf dem Spiel steht, denn Neuruppin galt es zu besiegen. Damit würde sich Wandlitz die Relegation um den Klassenerhalt sparen und am Ende erreichten sie auch mit 100 Holz Vorsprung dieses Ziel.