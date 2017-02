Rückraum-Trio und fleißige Bienen

artikel-ansicht/dg/0/

Es sind Kleinigkeiten, Nuancen, die oftmals über Sieg und Niederlage entscheiden. Die geistige Reife und Spielintelligenz von zwei, drei Spielerinnen kann hier schon den Unterschied ausmachen, womit nicht gemeint ist, dass die "intelligente" Spielerin jeden perfekten Spielzug oder Trick beherrscht. Ein Match zu leiten, die Situation zu erkennen, Tempowechsel und Gelassenheit zu kombinieren, das sind Führungsqualitäten, die der HCA im Moment in der B-Jugend durch seine drei Rückraumspielerinnen Lea Nedlin, Elisa Branding und Lena Hoffmann besitzt.

Hinzu kommen - oft weniger beachtet - die fleißigen Bienen, die den Führungskräften den Rücken im wahrsten Sinne des Wortes frei sperren. So gab es auch gegen den HSV Wildau wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung, die dem Gast nur einmal zu Beginn der Partie eine Führung erlaubte. Das genannte Trio setzte sofort Akzente. Nach und nach wurde eine Vier- und Fünf-Tore-Führung herausgeworfen. Der Gast blieb jedoch ebenfalls gefährlich - man hatte nie das Gefühl, leistungsmäßig abfallen zu dürfen. So war das HCA-Team auch immer wieder dankbar, dass Melina Beutler mit guten Paraden und zwei gehaltenen Siebenmetern Sicherheit ausstrahlte.

Zur Halbzeit stand es 13:8. Im zweiten Abschnitt gelang es dem HSV nur noch zweimal, auf vier Tore zu verkürzen. In der Abwehr stand durch Alina Trettin körperliche Präsens in der Mitte. Josy Klockow, Lilu Tech, Pia Müller und Marie Svarovsky ließen durch kluges Verschieben zum Ball keine Außenangriffe der Gegner zu. Die Mechanismen griffen, im Angriff sperrten Trettin für Branding, Tech für Hoffmann und Nedlin Wege frei. Drei, vier Stationen und die wurfstarken Spielerinnen sorgten mit elf (Branding) und neun Toren (Nedlin) für Wildaus Niederlage. Hoffmann steuerte noch drei Treffer bei - so stand am Ende ein hart erarbeiteter, aber souveräner 23:16-Sieg zu Buche.

Nächster Gegner ist am Sonnabend der HSV Falkensee zum bereits vorletzten Heimspiel.