Generationswechsel in der Kaufmanns-Familie

Seelow (MOZ) Ein Generationswechsel wurde im Seelower Edeka-Markt vollzogen. Der 31-jährige Thomas Hübner hat den Markt von seinem Vater Bernd übernommen. Seit der Wende ist die gesamte Familie im Marktbereich tätig. Mutter Sigrid übernahm als erstes den Markt in Neutrebbin, später kamen die Märkte in Briesen, Lebus und Wriezen hinzu. Die Seelower Einrichtung hatte Bernd Hübner erst 2012 eröffnet, nachdem die einstige Kaufhalle lange Zeit leer stand und sich viele Bürger für eine Wiederinbetriebnahme einsetzten.

Das Kaufmannsblut haben Hübners beiden Kindern mit in die Wiege gelegt. "Ich durfte schon als Kind auf dem Markt am Stand helfen. Es hat mir immer Spaß gemacht", erzählt Andrea Hübner-Vogt, die 2005 die Verkaufseinrichtung in Lebus übernahm. Im vergangenen Jahr hat sie auch die Geschicke in Seelow maßgeblich mit gemanagt. "Es musste aber eine dauerhafte klare Regelung getroffen werden", blickt Thomas Hübner zurück. Er leitet seit 2008 den Edeka-Markt in Wriezen. Im Familienrat sei beschlossen worden, dass er jetzt den Seelower Markt mit übernimmt. "Es wird sich einiges ändern", blickt der Familienvater voraus. Man werde den Kassenbereich ebenso umgestalten wie die Gemüse-Theke. Es gebe viele Ideen auch aus dem recht jungen Mitarbeiterteam. 16 Frauen und Männer stehen in Seelow in Lohn und Brot.

Am Herzen liegt dem jungen Unternehmer der Ausbau des Services. Schon jetzt könnten Senioren gern ihren Einkauf erledigen und sich die Waren kostenfrei nach Hause bringen lassen. Noch werde das zu wenig genutzt, aber man wolle mehr dafür werben. Bald soll auch ein Online-Einkauf möglich sein. Die Konkurrenz sei gerade in Seelow groß, also müsse man investieren, um bestehen zu können, steht für Thomas Hübner fest.

Ein Erfolgs-Rezept der Hübners ist der Zusammenhalt und Austausch. "Wir unterstützen uns gegenseitig, überlegen gemeinsam Neuerungen, schmieden Pläne", sagt Andrea Hübner-Vogt.