Jugendtreff Wiesenau erstrahlt in neuem Glanz

Wiesenau (MOZ) Der Jugendtreff Wiesenau erstrahlt in diesen Tagen in neuem Glanz. Die in die Jahre gekommenen vormals gelben Wände wurden mit weißer Farbe gestrichen, die Balken wurden blau bemalt - und das alles in ehrenamtlicher Arbeit. Allen vorweg zeigte sich Dustin Winterfeldt für die Renovierung verantwortlich. Der 23-Jährige besuchte einst selbst den Treff und engagiert sich in seiner Freizeit nach wie vor in der Einrichtung. Sein duales Studium in Frankfurt (Oder) und Dresden ermöglicht dem Wiesenauer einen regelmäßigen Besuch des Jugendclubs. Seit Juni 2014 ist er zudem Gemeindevertreter. "Es liegt mir einfach am Herzen, mich für die Jugend in unserem Dorf zu engagieren. Ich sehe mich als Ansprechpartner für die jungen Menschen in Wiesenau", berichtet Winterfeldt.

Die Renovierungsarbeiten begannen zwischen Weihnachten und Neujahr. Zwei Wochen lang packte er mit an und koordinierte die Arbeiten. "Wir sind froh, dass der Raum jetzt wieder in frischen Farben erstrahlt. Auch die neuen Rollos liegen schon bereit", sagt der Student. Außerdem soll die 2004 in dem Raum errichtete Bar ein neues Dach erhalten. Beim Streichen der Säulen half unter anderem Gina Schulz mit. Die 14-jährige besucht regelmäßig den Jugendclub und hatte viel Spaß an dem Arbeitseinsatz. "Jetzt ist es schön hell und freundlich hier", sagt die junge Wiesenauerin, die sich schon auf das Dekorieren mit Fotorahmen und anderen Elementen freut.

Im Jugendtreff können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren Musikhören, Playstation spielen, Basteln, Schularbeiten machen, in der benachbarten Turnhalle Sporttreiben, im Internet surfen oder einfach nur Chillen. Außerdem gibt es ein vielfältiges Angebot an Ausflügen. "In diesem Jahr fahren wir ein langes Wochenende nach Prag. Außerdem geht es im April zum Fußball-Bundesligaspiel Hertha gegen Wolfsburg. Im Mai steht wieder das Bubble-Soccer-Turnier beim Jugendclub Groß Lindow auf dem Programm und im Herbst fahren wir in den Heide-Park", zählt Wiesenaus Jugendkoordinatorin Birgit Krüger auf.

Sie ist seit 2001 als Honorarkraft für den Jugendtreff verantwortlich. "In dieser Zeit sind wir viermal innerhalb des Bürgerhauses umgezogen", sagt die Sozialpädagogin und lobt das Engagement der jungen Ehrenamtler. "Wir sind heilfroh, Leute wie Dustin zu haben, die sich in ihrer Freizeit hier engagieren." Bereits im Vorjahr wurde mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde die Küche renoviert. "In diesem Jahr wollen wir endlich den Keller ausmisten. Abgesehen davon hoffen wir noch auf einen Sponsor für einen neuen Tischkicker", sagt Birgit Krüger.

Der Jugendtreff Wiesenau befindet sich im Bürgerhaus und ist montags, mittwochs und donnerstags ab 16 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.