Bundesbank-Gold in Frankfurt am Main: 2015 hatte die Notenbank rund 3,2 Milliarden Euro Überschuss erzielt. © Boris Roessler/dpa

2015 hatte die Notenbank rund 3,2 Milliarden Euro Überschuss erzielt, die Bilanz für das abgelaufene Jahr veröffentlicht die Bundesbank heute. Zwar sprudeln die Zinserträge wegen des Zinstiefs nicht mehr so stark, die Bundesbank profitiert aber andererseits von Erträgen aus Wertpapierkäufen im Rahmen der gemeinsamen Geldpolitik für den Euroraum.

Der Gewinn der Notenbank wird in voller Höhe an den Bund abgeführt. Das, was über 2,5 Milliarden Euro hinausgeht, will Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Schuldentilgung nutzen.