Promis unterstützen BI "Contra Eierfabrik"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554359/

Zwei identische Ställe für jeweils 21 000 Hühner will Josef Vortallen in Zehlendorf errichten. Dazu hat er über seine Firmen "Vortallen Legehennenbetrieb" und "Zehlendorfer Bio Ei GmbH" am Anfang des Monats die notwendigen Anträge für die immissionsschutzrechtliche Prüfung beim Landesamt für Umwelt gestellt. Nun werde ein Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz eingeleitet, teilte das Amt auf Anfrage mit. Nach der Prüfung der Unterlagen komme es zur Beteiligung der Öffentlichkeit. "Hierzu müssen regelmäßig auch die Fachbehörden beteiligt werden", sagte Annett Rohde vom Landesamt.

Sollte das Vorhaben die immissionsschutzrechtliche Genehmigung erhalten, will Vortallen gemeinsam mit dem Betreiber des Oberhavel Bauernmarkts, Jan Henrik Roest, eine identische Doppelanlage mit weiteren 42 000 Legehennen zur Produktion von Bio-Eiern bei Schmachtenhagen realisieren. Die Eier aus den Anlagen sollen gemeinsam vermarktet werden.

Die Bürgerinitiative "Contra Eierfabrik Oranienburg" (BI) erhält derweil prominente Unterstützung. Die Fernsehköchin Sarah Wiener spricht sich gegen die geplanten Anlagen aus und bezeichnet diese als "industrielle Tierfabriken". "Was wir brauchen, ist eine zukunftsfähige Landwirtschaft", sagte Wiener.

Der Schauspieler Ben Becker, dessen Pferd auf dem Goldnebelhof in Zehlendorf steht, will in Oranienburg eine Lesung abhalten, deren Erlös der BI zufließen soll. "Wir brauchen Geld für die kommenden juristischen Auseinandersetzungen", sagte BI-Sprecherin Heike Bartel. Die BI will gegen die Errichtung der Stallanlagen klagen. Sie plane daher unter anderem ein Osterfeuer, eine Tombola zum Zehlendorfer Dorffest und eine Beteiligung am Oranienburger Drachenbootrennen, so Bartel.