Noch freie Plätze in der Trepliner Kita

Treplin (MOZ) Es weht ein neuer Wind durch die Kindertagesstätte "Zwergendorf" in Treplin. Kindergärtnerin Roswitha Genschmar ist nun für die Kinder der älteren Gruppe zuständig. Außerdem ist Erzieherin Annett Redieß zur Leiterin der Einrichtung ernannt worden. Über die Veränderungen und eine neue Konzeption berichteten die beiden Frauen am Montag auf der Gemeindevertretersitzung in Treplin.