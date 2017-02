Neue Bürger in Storkow begrüßt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554362/

"Ich bin 40 Jahre alt und seit 2011 hier Bürgermeisterin", stellte sich Cornelia Schulze-Ludwig ihren Neubürgern vor. "Ich freue mich, Ihre Eindrücke von der Stadt und Ihre Anregungen kennenzulernen." Zuzüge gab es in den Jahren 2015 und 2016 jeweils über 600. In dieser Zahl stecken auch diejenigen, die wiedergekommen sind. In den Jahren 2011 bis 2014 bewegte sich die Gesamtzahl der Zuzügler nur erst um die 390. Insgesamt überwiegt die zahl der Zuzüge die der Wegzüge und Sterbefälle. So freut sich die Bürgermeisterin über eine positive Bevölkerungsentwicklung von knapp 9000 im Jahr 2011 auf rund 9100 jetzt.

Dass die Neubürger Storkows mit offenen Armen aufgenommen werden, ist in jedem Jahr auch an der "Willkommenstüte" zu erkennen "mit Infos, die man gut gebrauchen kann, wenn man hier neu ist", so Cornelia Schulze-Ludwig. Sie wies besonders auf den in ihr enthaltenen Gutschein für ein halbes Jahr unentgeltliche Benutzung der Stadtbibliothek hin.

In ihrem Vortrag erläuterte die Bürgermeisterin unter anderem die Struktur der Stadtverwaltung, die Haushaltsentwicklung, die Investitionsmaßnahmen, die Privatwirtschaft sowie die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Applaus erhielt Burgchef Andreas Gordalla als Leiter des Sachgebiets "Stadtmarketing & Tourismus". Was er, der auch erst seit anderthalb Jahr Storkower ist, mit Enthusiasmus über die Kulturveranstaltungen sagen konnte, hat großen Anklang gefunden. Besonders hob er das schon fast zur Tradition gewordene Kinder-Kultur-Festival des Mittelstandsvereins hervor, das am 28. Mai stattfinden wird. Außerdem weckte er die Neugier auf die aktuelle Ausstellung der Burg, "Drauf geschissen", zu der nach der Eröffnung am 30. Januar schon bald der 2000. Besucher erwartet wird. Die Bürgermeisterin wiederum wies besonders auf die hochkarätigen Veranstaltungen auf zwei Bühnen auf dem Markt zum Tag der Bundeswehr um den 10. Juni hin, den in diesem Jahr Storkow die Ehre hat ausrichten zu dürfen. Ein Film zwischendurch zeigte die Besonderheiten der Stadt und der sie umgebenden Landschaften.

Auch die Besucher kamen zu Wort. Zuspruch erhielt das Musikfestival "Alinae lumr". "Storkow ist wie geschaffen dafür", freute sich eine Neubürgerin. Meist aber wurden die Finger in die Wunden gelegt: Was wird mit dem Bahnhof? Welche Pläne gibt es zur Belebung des Marktplatzes? Warum wurden auf Privatgrundstücken an der Seepromenade so viele Bäume gefällt? Wie sieht es mit Fahrradwegen nach Görsdorf aus? Nach der Wartezeit auf Kitaplätze wurde gefragt. Das Internet ist wie in jedem Jahr ein Thema gewesen, denn noch fehlen über 40 Kilometer Leitung, wie die Bürgermeisterin sagte. Auch wurden Straßenausbauwünsche zur Kita in Kummersdorf und die Groß Schauener Straße betreffend geäußert. Nicht alles war auf Anhieb zu beantworten, aber Cornelia Schulze-Ludwig bot an, sich über E-Mail dazu zu äußern. Unter denen, die sich im Anschluss noch einmal an die Bürgermeisterin wandten, war auch die Familie von Sabah Moselmani. Diese gehört zu den sechs aus Syrien kommenden Familien, die im Stormviertel wohnen und an Storkow unter anderem die Europaschule schätzen. Ihr Problem ist der Bus 435 am Wochenende, der da nicht stündlich, sondern nur viermal am Tag fährt. "Wir haben am Wochenende unsere Deutschkurse in Fürstenwalde und möchten auch gern Freunde besuchen", ist ihr Wunsch.