Erstmals Urnenstelen auf Friedhof

Noch stehen die beiden Urnen-stelen aus Marmor unbenutzt und leer nebeneinander. Doch schon in den kommenden Wochen könnten theoretisch die ersten Urnen in die neu errichtete Grabstätte aus Marmor auf dem Oberlindower Friedhof eingelassen werden. Dann soll auch das Rundbeet davor bepflanzt sein und eine Bank aufgestellt werden. "Die Nachfrage nach dieser Bestattungsform hat auch in unserer Gemeinde zugenommen. Da die Urnenstelen pflegeleicht sind und viele Menschen keine Verwandtschaft in der Nähe haben, bevorzugen sie diese Bestattungsart", sagt Groß Lindows Bürgermeister Peter Schlatter. In der Region gibt es eine vergleichbare Urnenwand bislang nur in Schönfließ, diese soll aufgrund der großen Nachfrage demnächst erweitert werden.

In Oberlindow können zwei Urnen in eine Kammer gestellt werden, daher sind die Stelen auch als Familiengrabstätte möglich. Auf der Verschlussplatte kommt eine einheitliche Schrift aus Bronze, die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre. "Im Umfeld der Stelen können Angehörige ihre Blumen ablegen und auf einer Bank innehalten", sagt Schlatter. Bis zu 40 Urnen können in den 20 Kammern unterkommen. Bei großer Nachfrage ist die Anlage auch leicht um eine weitere Stele erweiterbar.

Die Errichtung ist Bestandteil des zweiten Bauabschnittes der Friedhofssanierung in Oberlindow. Im ersten Abschnitt wurde 2015 die Bewässerungsanlage mitsamt der Wasserentnahmestelle neu gemacht und zahlreiche Bäume gefällt. Als nächstes sollen ebenerdige Grabplatten errichtet werden, die auch pietätvoll betreten werden können. Im dritten Bauabschnitt sind in diesem Jahr die Wege an der Reihe. Der Hauptweg wurde bereits neu gestaltet, nun sollen die weiteren Wege mit einer gelben Deckschicht ausgestattet werden. Auch die Urnengemeinschaftsanlage soll etwas offener gestaltet werden.

Im Rahmen der Sanierung wurde auch die bisherige Friedhofssatzung komplett überarbeitet und entsprechend der Friedhofskonzeption angepasst. Die Satzung wurde in der letzten Bauausschusssitzung besprochen und soll bei der ersten Gemeindevertreter-Sitzung des Jahres heute Abend um 19 Uhr im Bürgerhaus beschlossen werden. Sie ist gültig für die drei Friedhöfe im Gebiet der Gemeinde in Oberlindow, Weißenspring und Schlaubehammer. Auf den beiden letztgenannten Friedhöfe finden zwar immer weniger Bestattungen statt, sie sollen aber auf Wunsch der Bevölkerung weiterhin erhalten bleiben.

Beschlossen werden soll heute auch eine neue Friedhofsgebührensatzung. Diese wurde so kalkuliert, dass der Friedhof kostendeckend bewirtschaftet werden kann. Die Gemeinde rechnet mit jährlichen Einnahmen in Höhe von etwa 15 000 Euro. Gemessen am Durchschnitt der vergangenen vier Jahre erwartet die Gemeinde 2017 Mehreinnahmen von rund 8300 Euro.

Außerdem wurden die neuen Grabstättenarten in die Satzung mitaufgenommen. Demnach sind für die Urnenwandbestattung Gebühren in Höhe von 1360 Euro zu errichten. Die Bestattung in der Urnengemeinschaftsanlage kostet 670 Euro. Ein Urnenreihengrab schlägt bei einer Einzelbelegung mit 330 Euro zu Buche, ein Urnenwahlgrab kostet bei Mehrfachbelegung 560 Euro. Die Einzelbelegung in einem Erdreihengrab kostet 1010 Euro, für ein Erdwahlgrab sind bei Mehrfachbelegung 1750 Euro zu entrichten. Die Benutzung der Trauerhalle kostet in Oberlindow 100 Euro, in Weißenspring und Schlaubehammer sind jeweils 50 Euro fällig.