Ansturm der Rollkoffer bleibt aus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554368/

Burkhard Kieker, Geschäftsführer von "Visit Berlin", spricht von einer Macht der Bilder, die sich nicht nur positiv auf den Tourismus ausgewirkt haben. Bei reisefreudigen Menschen auf anderen Kontinenten galt die Hauptstadt über Jahre als hippe und quirlige Metropole, die man einmal im Leben gesehen haben muss. Und sie kamen in immer größeren Scharen. Nunmehr jedoch kämpfen Berliner Gästewerber zunehmend gegen die Folgen von Terror und Krisen.

"In manchen asiatischen Ländern hat sich der Eindruck festgesetzt, dass man hier erst über Flüchtlinge steigen muss", sagt Kieker. Chinesen etwa verfügten nur über sieben Tage Urlaub im Jahr, daher könnten negative Meldungen schnell ein Umdenken bei der Reiseplanung hervorrufen. Zudem haben die Vermarkter herausgefunden, dass Menschen in arabischen Staaten mit einem Berlin-Besuch zögerten, da sie befürchten, hier nicht mehr willkommen zu sein. "Wir sind auch von Fake News betroffen", sagt Kieker. So hatten Medien der Terrormiliz IS die Meldung verbreitet, in Berlin würden arabische Frauen aus religiösem Hass heraus die Treppen in U-Bahnhöfen herunter gestoßen.

Psychologie spiele bei der Entscheidung, eine Urlaubsreise zu buchen, ein immense Rolle, betont Kieker. Zwar habe der Terroranschlag an der Gedächtniskirche keine Besucher abgeschreckt, aber Europa insgesamt werde auf anderen Kontinenten als unruhige Region wahrgenommen.

Ohnehin ist der Anteil von interkontinentalen Gästen unter den Hauptstadttouristen gering: 4,2 Prozent kommen von außerhalb Europas - weit weniger als in Rom und Paris. Ein großes Hemmnis sei hierbei die mehrfach verschobene Eröffnung des BER. Kieker: "Mein Appell lautet: Macht das Ding auf!" Zweistellige Zuwachsraten sind künftig freilich kaum noch zu erwarten. Die 2016 erreichte Zahl von 31,1 Millionen Übernachtungen (+2,7 Prozent) sei jedoch ein weiterer Meilenstein, so Kieker.

In Brandenburg haben die Tourismuswerber keine Anzeichen dafür, dass sich die Terrorgefahr auf die Buchungszahlen auswirkt. "Es gibt keine Marktstudien, die das belegen", sagt die Sprecherin der Tourismusmarketinggesellschaft TMB, Birgit Kunkel. Das Wachstum bei den Gäste- und Übernachtungszahlen liege im vergangenen Jahr zwischen zwei und drei Prozent - genaue Zahlen will die TMB am Montag präsentieren. Der Zuwachs bewege sich in der Größenordnung der vergangenen Jahre, so Kunkel. Allerdings seien in Flächenländern wie Brandenburg weit weniger neue Hotels und Herbergen gebaut worden als in den Metropolen.

In Berlin findet allerdings ein Umdenken statt - die touristische Ausrichtung wird derzeit überarbeitet. In dem neuen Konzept werde es auch darum gehen, den Fremdenverkehr stadtverträglicher und nachhaltiger zu gestalten, sagt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). "Wir wollen die Vielfalt in den Kiezen und die Akzeptanz des Tourismus bei den Anwohnern erhalten." Probleme mit der Sicherheit, Müll und Lärm seien in der Innenstadt dringende Fragen, so Pop. Dennoch betont Kieker, dass Berlin "frech, frei und tolerant" bleiben müsse. Die sei der Markenkern der Stadt.

Zahlen zum Tourismus:

Knapp 31,1 Millionen Übernachtungen und 12,7 Touristen registrierte Berlin im vergangenen Jahr. Dabei ist der durchschnittliche Hauptstadtbesucher 39 Jahre alt, bleibt 2,4 Tage und gibt 205 Euro täglich aus. Fast 46 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland. Dabei sichert der Tourismus das Einkommen von mehr als 240000 Berlinern.