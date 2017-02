Großputz im Theater

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Im Theater am Rand in Zollbrücke wurde am Mittwoch fleißig geputzt. Schließlich wird dort am Freitag die neue Spielzeit eröffnet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554369/

Putztag vor der neuen Spielzeit: Tobias Morgenstern entfernt von einer Hebebühne aus Spinnweben im Theater am Rand in Zollbrücke. Am Freitag steht er dort mit Thomas Rühmann wieder auf der Bühne.

Putztag vor der neuen Spielzeit: Tobias Morgenstern entfernt von einer Hebebühne aus Spinnweben im Theater am Rand in Zollbrücke. Am Freitag steht er dort mit Thomas Rühmann wieder auf der Bühne. © MOZ/Anett Zimmermann

Nach der Premiere von "Ein ganzes Leben" im Theater am Rand gab es im vergangenen August gleich dreifachen Applaus: Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern dankten dem ebenfalls anwesenden Robert Seethaler für seine Romanvorlage, der in Wien und Berlin lebende Autor wiederum den beiden Protagonisten auf der Bühne und das Publikum natürlich allen Beteiligten. Mit "Ein ganzes Leben" startet das Theater am Freitagabend (19.30 Uhr) nun auch in die neue Spielzeit.

Für alle drei Vorstellungen - es folgen noch zwei am Sonnabend um 15 Uhr und 19.30 Uhr - seien sogar noch Karten erhältlich, sagt Almut Undisz, Geschäftsführerin des Theaters am Rand. Und sie verrät auch: "Es gibt durchaus Überlegungen, demnächst ein weiteres Stück von Robert Seethaler bei uns auf die Bühne zu bringen."

Fast ausgebucht seien die Veranstaltungen am Sonntag: "Der Alchimist" nach Paul Coelho mit Thomas Rühmann und Gislèn Engelmann (11 Uhr) und das Konzert von Rühmann & Rühmann & Band (16 Uhr). So waren diese nach einigen Absagen am Mittwoch auch wieder auf der Startseite des Theaters im Internet zu finden. "Wenn die Nachfrage sehr groß ist und wir eigentlich keine Karten mehr haben, nehmen wir die Vorstellungen dort raus", erklärt Almut Undisz und erinnert schon mal an "Veits Tanz", einem weiteren Premierenstück aus dem Vorjahr.

Veit Templins Lebensroman "Der Malerlehrling" mit Jens-Uwe Bogadtke und dem Trio Ton war im August auf dem Berg-Schmidt-Hof des Museums Altranft uraufgeführt worden und seither nur einmal im November im Theater am Rand in Zollbrücke zu sehen. Der "Baumeister des Oderbruchs" ist übrigens in Neulietzegöricke und damit in unmittelbarer Nähe zu Hause.

Wer sich für "Veits Tanz" interessiert, sollte sich den 3. März, freihalten und eine oder mehrere Karten für die Vorstellung um 19.30 Uhr reservieren. Aber auch Kurzentschlossene hätten, so Almut Undisz, im Theater am Rand meist Glück, noch einen Platz zu ergattern. Um ganz sicher zu gehen, empfiehlt sie, das Abendtelefon: "Es ist jeweils in den zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn zu erreichen."

Eine Spielplanänderung gibt es unterdessen für den 4. März. "Winnie Böwe ist wegen eines Drehtermins verhindert", sagt Almut Undisz. Und so seien statt "Frau Böwe und Herr Morgenstern" dann ab 19.30 Uhr "Hidden sounds" mit Tobias Morgenstern (Akkordeon, Percussion) und Wolfram Dix (Percussion, Stimme) zu erleben. "Ein anderes Programm, aber dem ursprünglich Geplanten doch ganz nah, vor allem sehr akustisch", erläutert die Theater-Geschäftsführerin.

Entstanden seien die "Versteckten Klänge" auf der einst ziemlich versteckten Insel Hiddensee und hätten dort - erstmals auf der kleinen Vitter Seebühne gespielt - sowohl die beiden Improvisatoren als auch das Publikum in echtes Erstaunen und Begeisterung versetzt.

Reservierungen unter Telefon 033457 66521 oder im Internet unter www.theateramrand.de