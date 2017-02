artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das Zusammenleben mit einem psychisch kranken Familienmitglied brachte Esther Bläsing an ihre Grenzen. Kraft fand sie durch den Austausch mit anderen Betroffenen. Jetzt gründet sie in Fürstenwalde eine Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Kranker.

An einem Vormittag vor acht Jahren geriet ihr Leben aus den Fugen. Ein Gang in den Keller, eine zufällig entdeckte Kiste mit Briefen und Papierkram stellte alles, was Esther Bläsing bis dahin zu wissen und zu sein geglaubt hatte, auf den Kopf. "Ich entdeckte, dass ein Familienmitglied psychisch krank ist." Details möchte die 45-Jährige nicht öffentlich machen, nur, dass sie mit diesem Menschen jahrelang unter einem Dach gewohnt hat.

Abgeklärt und unter Zuhilfenahme ihres seither erworbenen psychologischen Wissens spricht die Frau mit den dunklen Augen und krausen Haaren über die Ereignisse, die sie an diesem Vormittag in ein Fürstenwalder Café geführt haben. Esther Bläsing möchte eine Selbsthilfegruppe gründen. "Die Angehörigen psychisch Kranker werden oft nicht gesehen", sagt sie.

Ihr eigenes Betroffensein brachte sie 2009 dazu, zunächst mit Freunden über das zu sprechen, was sie nach und nach herausfand. "Die ganze Wahrheit konnte ich einer Person alleine nicht zumuten, meine Probleme habe ich auf verschiedene Schultern verteilt." Isoliert gefühlt, sagt Esther Bläsing, habe sie sich trotzdem. Erst als die aus Berlin Stammende eine Selbsthilfegruppe findet, die sich an Angehörige psychisch Kranker richtet, weiß sie sich verstanden. "Es war entlastend zu hören, dass es anderen genauso geht."

Die eigene Selbstachtung stärken, sich bewusst von dem psychisch kranken Familienmitglied abgrenzen - darauf komme es an. "So hart es sich anhört: Das Beste ist, sich als Angehöriger um sich selbst zu kümmern." Davon profitierten auch die Betroffenen. "Selbstaufopferung bringt nichts", hat die 45-Jährige gelernt.

Acht Jahre nachdem sie das erste Mal den Austausch mit anderen Angehörigen gesucht hat, machte sich die mittlerweile in Fürstenwalde Lebende erneut auf die Suche nach einer Selbsthilfegruppe. Ein weiterer Schicksalsschlag in ihrer Familie brachte ihr Leben ins Wanken. Weil ihr der Weg zur Angehörigengruppe nach Frankfurt zu weit ist, beschließt sie, selbst eine Gruppe zu gründen. "Deswegen habe ich mich an Frau Spillmann vom FIKS gewandt."

38 Selbsthilfegruppe betreut die Fürstenwalder Kontakt- und Informationsstelle derzeit. Leiterin Annett Spillmann koordiniert sie. "Ich möchte Angehörige dazu ermuntern, ihre Hemmungen zu überwinden, um sich in einem geschützten Raum mit anderen Angehörigen auszutauschen", sagt Esther Bläsing. Ihre eigenen Erfahrungen wolle sie in diesem Rahmen ebenso weitergeben wie gelegentlich Psychotherapeuten einladen sowie Fachbücher zur Hand nehmen, um Wissen über psychische Erkrankungen zu vermitteln.

"Das Gründungstreffen findet am 7. März, um 17.30 Uhr, statt", kündigt Esther Bläsing an. Obwohl die Suche nach Mitstreitern gerade erst begonnen habe, sei sie zuversichtlich, Gleichgesinnte für monatliche Treffen zu gewinnen. "Kinder können gerne mitgebracht werden", sagt die Alleinerziehende noch. Ihr Babysitter würde die Betreuung während der Gesprächszeit übernehmen. Denn, und das sei essentiell: "In der Selbsthilfegruppe geht es nicht um den psychisch Kranken, sondern um uns Angehörige".

Interessierte melden sich bei der FIKS unter Telefon 03361 2796.