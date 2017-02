Winterschnitt an Kirsche Linda

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel (MOZ) "Nur die Harten kommen in den Garten", mit diesen Worten begrüßte Kerstin Hellmich von den Landfrauen, Ortsgruppe Landlust, die Besucher in der Schlossremise. Am Mittwoch sahen sie bei Dauerregen und böigem Wind dem Experten Dr. Hilmar Schwärzel beim Baumschnitt über die Schulter. "Ich habe selbst Obstbäume im Garten und ich lerne gern dazu", sagte Hobbygärtner Christian Drechsler aus Bad Saarow. Hilmar Schwärzel von der Obstbauversuchsstation in Müncheberg zeigte an einem dreijährigen Kirschbaum der Sorte Linda den richtigen Winterschnitt. "Bei jungen Obstbäumen schneidet man auf Zuwachs, um schnell produktives Kronenvolumen zu erhalten", erläuterte der Experte. Der Sommerschnitt dagegen eigne sich eher für alte ausladende Bäume. "Wir wollen mit den regelmäßigen Fachvorträgen die Leute auf ihre Schätze im Garten aufmerksam machen", sagte Kerstin Hellmich. Mehr über Obstbaumschnitt kann man am Sonnabend, ab 9 Uhr, beim Seminar in Müncheberg erfahren.