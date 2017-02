Protest gegen Buskürzungen verebbt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Der Protest gegen die Kilometerkürzungen im Busfahrplan der Uckermark ebbt ab. Nach dem ersten Sturm der Empörung hat die Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit der kreiseigenen Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG) einige Korrekturen vorgenommen. Nach Angaben von Vize-Landrat Bernd Brandenburg ist der Busanschluss im Raum Gartz an die Stettiner Bahnlinie wieder garantiert. Dazu habe es Gespräche mit dem Verkehrsverbund gegeben.

Auch der Kita-Sport in Pinnow ist nun wieder erreichbar. Durch die Streichung einer Buslinie konnten die Kinder aus der Kita Landin plötzlich nicht mehr daran teilnehmen. "Das war uns nicht bekannt", so Brandenburg. Jetzt verkehrt ein Rufbus, den man im Bedarfsfall bestellen kann. Die Mehr-Kilometer seien im Sinne der Nutzer verschmerzbar.

Gespräche laufen derzeit noch in Templin. Hier und im Raum Lychen waren die Proteste über Kilometerkürzungen am stärksten, weil vor allem das Gastgewerbe auf einen reibungslosen Transport der Touristen pochte. Auch spezielle Naturparkbusse waren betroffen.

Landrat Dietmar Schulze fordert jetzt mehr finanzielles Engagement der beteiligten Kommunen oder der von den Ausflugsgästen profitierenden Großschutzgebiete. Die Tourismusentwicklung könne nicht allein auf den Schultern des Kreises abgeladen werden, kritisierte er auf dem Regionalentwicklungsausschuss des Kreistages. "Wenn man mal etwas selbst beitragen soll, dann gucken alle betreten zu Boden."

Knapp 300 000 Kilometer weniger sollen die Busse der Verkehrsgesellschaft in diesem Jahr fahren. Mit den Streichungen will der Kreis die in den vergangenen Jahren unauskömmliche Finanzausstattung seines Unternehmens verbessern. Gleichzeitig zahlt er mehr Zuschüsse an die UVG. Die Summe beträgt jetzt insgesamt vier Millionen Euro.