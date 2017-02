Wandlitz für Anfänger

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Bereits zum zweiten Mal empfängt die Wandlitzer Gemeindeverwaltung die Neubürger im Ort. Sie sind am 25. Februar bei Kaffee und Keksen in die Kulturbühne "Goldener Löwe" eingeladen, um sich von der Bürgermeisterin Jana Radant sowie weiteren Mitarbeitern der Verwaltung über die neue Heimat informieren zu lassen. Die Gemeinde Wandlitz wächst langsam, aber stetig. Im vergangenen Jahr stieg die Einwohnerzahl um insgesamt 300 neue Bürger. Zum Jahresende 2016 lebten 22 869 Einwohner in den neun Ortsteilen. Nützliche Adressen, Tipps und Hinweisen gehören zu den Zutaten dieses Nachmittages, der von 15 bis 17 Uhr geplant wurde.