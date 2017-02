Holländisches Viertel für Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (kd) Es geht nicht um Coffeeshops und Rotlichtbars, wenn die SPD-Bürgermeisterkandidatin Jennifer Collin die Stadt um ein Holländisches Viertel erweitern möchte. Sie denkt an innovative Wohnprojekte, die moderne Städte und Viertel in den Niederlanden auszeichnen. "Ein neues Quartier nach niederländischem Vorbild könnte Oranienburg gut stehen", sagt Collin. Schließlich verdanke die Stadt ihren Namen und ihr Wahrzeichen, das Barockschloss, der aus dem niederländischen Königshaus stammenden Kurfürstin Louise Henriette.

Architektur nach niederländischem Vorbild ist in Oranienburg außerdem am barocken Großen Waisenhaus in der Breiten Straße zu bewundern. Eine Replik des berühmten Holländischen Viertels, das im Auftrag Friedrich Wilhelms I. zwischen 1733 und 1742 in Potsdam entstand, sieht Collins Idee allerdings nicht vor. "Die Niederländer sind sehr kreativ, was die Stadtentwicklung angeht", sagt Collin. Vorbilder seien der soziale Wohnungsbau und Mehrgenerationenhäuser. "Mein Ziel ist es, Wohnraum für alle zu schaffen, unabhängig vom Geldbeutel", sagt Collin, deren Wahlkampfmotto lautet, "Oranienburg ein neues Gesicht geben".

Ein Vorbild für ein neues Stadtquartier will Collin in der grenznahen Stadt Enschede finden. Die ist nicht nur typischerweise vom Fahrradverkehr geprägt, sondern musste nach massiver Bombardierung nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu komplett neu aufgebaut werden. Der nach der Explosion einer Feuerwerksfabrik im Jahr 2000 zerstörte Stadtteil Roombeek wurde vom Städtebauarchitekten Pi de Bruijn neu geplant. Collin will zusammen mit Parteifreunden Enschede besichtigen und dort Gespräche mit einem Stadtrat und einer Architekturexpertin über den Wiederaufbau führen. Oranienburger lädt sie zur Mitfahrt im Bus vom 4. bis 5. März ein. Die Teilnahmekosten inklusive Hotelübernachtung in der 160 000-Einwohner-Stadt Enschede betragen 80 Euro.

Wie und wo das Holländische Viertel in Oranienburg realisiert wird, möchte Jennifer Collin nun gerne diskutieren. "Alle Anregungen sind herzlich willkommen", sagt die SPD-Kandidatin.

Wer mitfahren will, meldet sich bis 1. März unter info@jennifercollin.de oder 03301 3978859.