Walter Götze - ein Frankfurter Chronist

Frankfurt (Oder) (MOZ) Heute vor genau 50 Jahren verstarb einer der damals bekanntesten und produktivsten Frankfurter Künstler: Walter Götze. Zuletzt hatte das Stadtarchiv in der Ausstellungsreihe "Frankfurter Künstler mit ihren Werken" im Jahr 1979 an den Maler und Graphiker erinnert.

Wie vielleicht nur noch der gleichfalls in Frankfurt geborene Rudolf Grunemann war Walter Götze mit seiner Stadt Frankfurt an der Oder zeitlebens eng verbunden. Der Maler und Grafiker Grunemann, der später manche Ausstellung seines älteren Künstlerkollegen eröffnete, hob immer wieder dessen Liebe zur Stadt, zur Landschaft und zu den Menschen, "den liebenden Kummer und den Glauben an die Zukunft angesichts der Kriegszerstörungen" hervor. Götze, wandte für seine Grafiken, die er neben seinen Gemälden schuf, die verschiedensten Techniken an. Von ihnen bevorzugte er den Linolschnitt und brachte es dabei zur Meisterschaft. Durch seine Arbeiten im mehrschichtigen Holzschnitt - so mit Recht Rudolf Grunemann - führte er die Tradition des Frankfurter Malers Prof. Carl Alexander Brendel weiter.

Ernst Heinrich Walter Götze wurde am 26. Februar 1901 in der Dammvorstadt, im heute noch stehenden Haus Holzhofstr. 27 (ul. Kopernika 27) geboren. Über seine Jugend ist nur wenig bekannt. Sein Vater, Heinrich Götze war Arbeiter. Schon bald nach seiner Geburt zog die Familie in das nahe gelegene Haus Frauendorfer Str. 13 (ul. Chopina 15), wo schon Verwandte seiner Mutter wohnten und dann in die Sonnenburger Str. 47 (ul.Wojska Polskiego). Von 1902 bis 1915 besuchte der Junge die am Roßmarkt gelegene Volksschule. Dass er dort zu den besten Zeichnern gehörte, nutzte ihm wenig. Es fehlte ein kundiger Zeichenlehrer, der das Talent des Jungen förderte. Da der Familie das Geld für eine weiterführende Schule und eine künstlerische Ausbildung fehlte, lernte der junge Götze den Beruf eines Porzellandrehers. Wie er später erzählte, war sein geheimer Wunsch, einmal Porzellanmaler zu werden.

Im Mai 1927 heiratete er die Schneiderin Elisabeth Marie Arendt. Nach der Geburt der Tochter Rosemarie im Jahre 1929 bezog die junge Familie eine Wohnung im Gewoba-Haus Am Schützenhaus 26 (ul. Niepodleglosci 17). Hier wurde auch ihr zweites Kind, Reinhard geboren. Um 1935 zog er in ein kleines Haus, das zur Kleingartenanlage Wiesenplan 582 gehörte.

Wir wissen heute nicht, in welchem Frankfurter Betrieb er anfänglich gearbeitet hatte, wohl aber fand er dort im Jahr 1919 den Weg zur Gewerkschaft. Schon bald soll er sich als Postarbeiter, später als technischer Zeichner in einer Fabrik und dann als Industriegrafiker durchgeschlagen haben. Wir wissen auch nicht, wie Walter Götze seine künstlerische Laufbahn begann. Wie erlangte er, der als Autodidakt begann, die Grundlagen seiner Kunst? Wann und wie kam er in Verbindung mit dem "Ostmärkischen Künstlerbund", dem er dann als Mitglied angehörte? Waren es seine Wanderungen als Jungarbeiter mit den Naturfreunden, bei denen auch mancher Künstler dabei war? Die märkische Landschaft mit dem Odertal, den weiten Wäldern und stillen Seen, die er bei den Wanderungen zeichnete und malte, wurde zu seinem bestimmenden künstlerischen Lebensthema.

Mit einigen solchen Ansichten soll er sich 1930 in einer Berliner Kunsthandlung erstmals an die Öffentlichkeit gewagt haben. In Frankfurt nahm man davon noch keine Kenntnis. Einige Jahre später hatte sich das geändert. Als in der Rathaushalle im Januar/Februar 1936 30 Künstler des Münchner Künstlerbundes "Ring" ausstellten und ergänzend neun Künstler der inzwischen zum "Kurmärkischen Künstlerbund" erweiterten hiesigen Künstlervereinigung mit je zwei Werken vertreten waren, befand sich, neben Carl Alexander Brendel, Hans und Joachim Banski, Gerhard Bethge, Willy Friemel, Rudolf Grunemann, Max Heilmann, Gerhard Kuhnt, auch unser Walter Götze darunter. Nur zwei Jahre später konnte er in der städtischen Ausstellungshalle im Stadttheater eine Folge seiner Gemälde zeigen. Der Kulturredakteur der "Frankfurter Oder-Zeitung" schrieb darüber: "Walter Götze, den wir schon immer zu den ernst ringenden und mit sicherem Geschmack gestaltenden Mitglieder unseres Künstlerbundes rechnen konnten, hat die Stimmungen seiner Motive mit feiner Empfindlichkeit erfasst und sie im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten frisch und unproblematisch wiedergegeben, ... obgleich alle diese Werke künstlerisch verdienstvoll sind, erscheinen einige besonders wohlgelungen, wie "Abend am Wasser', "Am Lagower See', "Oder-Tal', "Spätsommer'." Und schließlich konnte er im Juli 1939 im Schaufenster der bekannten Waldowschen Buch- und Kunsthandlung am Wilhelmsplatz eine Reihe von Federzeichnungen, darunter auch Blumenstücke und ein Motiv von seiner Reise nach Hamburg, zeigen.

Wenige Wochen später begann mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg. Die Stadt richtete sich auf den Krieg aus. Nachdem schon vorher die jüngeren Künstlerkollegen eingezogen wurden, begann für Walter Götze am 1. September 1941 die Militärzeit.

Walter Götze überlebte den Krieg. Als er 1945, nach einer kurzen Zeit in sowjetischer Gefangenschaft, zu seiner Familie nach Frankfurt zurückkehrte, fand er eine andere Stadt vor. Das Frankfurter Zentrum der Stadt existierte nicht mehr. Aus der Dammvorstadt jenseits der Oder war das polnische Slubice geworden. Sein gesamtes, bis dahin geschaffenes Werk war vernichtet. Im Haus Fischerstraße 32 fand die Familie ihre neue Unterkunft. Walter Götze durchstreifte die Stadt und skizzierte das in Trümmern daliegende Zentrum, das ausgebrannte Theater, die Große Scharrnstraße - er wurde zum Chronisten der Stadt. Der jetzt als Maler und Grafiker beruflich anerkannte Götze hielt die erste Friedensweihnacht genauso wie den ersten freien Markt im Bild fest. Er zeichnete die sich lang hinziehende Enttrümmerung und den Aufbau neuer Straßenzüge. Später fand er manches Motiv im Aufbau von Stalinstadt mit seinem Hüttenwerk. In seinem Atelier - die Familie war um 1953 in das Haus Huttenstraße 7 gezogen - illustrierte er die gedruckten Pläne des Nationalen Aufbauwerkes (als Beitrag zum NAW erhielt er 1956 als erster die silberne Aufbaunadel) und den neu erscheinenden "Frankfurter Kulturspiegel".

Walter Götze, der auch einige Laienzirkel in Betrieben des Bezirkes leitete, widmete sich über seine Kunst hinaus mit seiner ganzen Person dem Neuaufbau seines Frankfurts. 1946 war er dem neugegründeten Kulturbund beigetreten und hatte ehrenamtlich das Amt des 1. Kreisvorsitzenden und die Arbeitskreisleitung Frankfurt (Oder) für den zunächst als Teil des Kulturbundes gegründeten Verbandes Bildender Künstler Deutschlands übernommen. Nachdem er im September 1949 einen kulturpolitischen Lehrgang in Ludwigsfelde absolvierte, wurde er, der auch Mitglied der SED geworden war, 1950 erstmals für den Kulturbund in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Hier übernahm er das Amt des Vorsitzenden der Ständigen Kommission Volksbildung und Kultur. In seiner bis 1961 andauernden Abgeordnetentätigkeit musste er sich als kritischer Geist wegen "sektiererischen Auftretens" verantworten.

Anlässlich seines 60. Geburtstages veranstaltete der Verband Bildender Künstler im Bezirksmuseum - um dessen Gründung er sich als Stadtverordneter eingesetzt hatte - eine große Werkausstellung. In seiner Laudatio würdigte Rudolf Grunemann Walter Götze, dass durch ihn viele Heimatfreunde die Oderstadt und ihre Umgebung mit anderen Augen sehen gelernt hätten. Am 23. Februar 1967, einige Monate nach seiner letzten Ausstellung im Kabinett der Galerie "Junge Kunst" verstarb Walter Götze im Frankfurter Bezirkskrankenhaus. Er wurde auf dem Hauptfriedhof beerdigt.