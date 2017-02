Schöne Häuser im Oderbruch entdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die große Galeriewand im MOZ-Haus in der Kleinen Kirchstraße ist wieder gefüllt. Der Frankfurter Fotograf Horst Drewing zeigt Häuser im Oderbruch. "Nach meiner jüngsten Ausstellung mit Bildern verlassener und vergessener Häuser hat mich Landrat Gernot Schmidt angesprochen", berichtet der langjährige Hobbyfotograf. "Er meinte, dass es doch sehr viel mehr schöne Häuser gebe und die einmal in einer Ausstellung gezeigt werden sollten."

Schöne Häuser im Oderbruch: Die zeigt der Frankfurter Hobbyfotograf Horst Drewing ab sofort in der Galerie des MOZ-Hauses in der Kleinen Kirchstraße. Zu sehen sind die Bilder bis Juni. Geöffnet ist unser Redaktionshaus wochentags von 9 bis 18 Uhr. © MOZ/Doris Steinkraus

Also nahm Horst Drewing seine Kamera und tourte durchs Oderbruch. Er hätte noch sehr viel mehr Bilder schießen können, sagt er wehmütig. "Aber der Platz und auch die Zahl meiner Bilderrahmen ist begrenzt." So zeigt er aus 40 Gemeinden, in denen er unterwegs war, Häuser. Es sind viele alte Gebäude dabei, die von ihren Besitzern liebevoll saniert wurden. Aber auch moderne neue Häuser haben Horst Drewing inspiriert, künden sie doch davon, dass es sich nach wie vor lohnt, im Oderbruch sesshaft zu werden. Zu sehen sind Bilder von Altwriezen über Altwustrow, Kienitz und Bärwinkel bis hin nach Gusow, Neubleyen oder Hathenow.