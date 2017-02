Leser beklagt fehlende Straßenschilder

artikel-ansicht/dg/0/

Güstebieser Loose (MOZ) Jürgen Ruhländer aus Zeuthen ist regelmäßig im Oderbruch unterwegs. In Güstebieser Loose, so schreibt er in einem Brief an die Redaktion, scheint es schon seit Längerem ein Problem mit der Straßenbeschilderung im Ort zu geben.

Auf mehr als drei Seiten schildert Jürgen Ruhländer das Problem, das nach einem Hinweis aus der Kreisverwaltung an das Amt Barnim-Oderbruch eigentlich im vergangenen Jahr behoben werden sollte. Es geht vor allem um die mangelhafte Beschilderung der Straßen im Neulewiner Ortsteil Güstebieser Loose. In einem Brief aus der Verwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch vom 30. Mai 2016, das Ruhländer als Kopie mitschickte, heißt es: "Der Missstand wurde von der Gemeinde bereits früher erkannt. Es wurde bereits eine Anzahl entsprechender Schilder beschafft."

Und weiter: "Der Gemeindearbeiter wird diese in naher Zukunft aufstellen. Bedingt durch anstehende saisonale Arbeiten (Mahd, Heckenschnitt, Vorbereitung des Dorffestes) wird dies jedoch noch ca. acht Wochen dauern."

Doch fast sieben Monate später würden die Schilder im Ort noch immer fehlen, erklärt Jürgen Ruhländer und befürchtet, dass "inzwischen weitere Dorffeste (Fasching), Baum- und Heckenschnitte etc." drohen. Dem Zeuthener lässt das keine Ruhe, denn mehrfach hätten sich auch schon Rettungswagen verfahren. Außerdem werde Post von Anliegern der Oderstraße immer wieder in die Briefkästen der passenden Hausnummern in der Straße Güstebieser Loose eingeworfen. "Schließlich gibt es ja nur hier das Ortsschild Güstebieser Loose", berichtet Jürgen Ruhländer und davon, dass Briefe ihre Empfänger zum Teil gar nicht erreichen und an den Absender mit dem Vermerk "Empfänger/Firma unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln" zurückgehen.

"Hinter dem Ortsschild Karlsbiese Richtung Oder beginnt ein Niemandsland, obwohl die von der Straße abgehenden Zufahrten, einschließlich der Häuser und ihrer Bewohner angeblich zu Güstebieser Loose gehören", schreibt Ruhländer. In Karlsbiese steht tatsächlich nur ein Ortsausgangsschild, kurz darauf auf der rechten Seite eine große Tafel mit der Aufschrift "Willkommen in Güstebieser Loose / Grenzort an der Oder mit Auto-Fähre / Freundschaftlich verbunden mit Godowice (Polen)" mit einem kleinen Wegweiser, auf der "Lange Loose (Oderstraße 1-25) zu lesen ist. Am Haus schräg gegenüber ist auch ein entsprechendes Straßennamenschild angebracht.

Folgt man der Oderstraße, sie ist zugleich die Landesstraße 34, landet man offenbar ohne weiteres Straßennamensschild an der Ablegestelle der Fähre. Allerdings fällt auf, dass einige Anlieger auf das Problem auf ihre Weise reagiert haben: mit Hinweistafeln, Holzschildern oder auch großen Steinen, auf denen die Namen sowie die Straße mit Hausnummer stehen.

Armin Viert, Geschäftsführer der gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH, sind unterdessen keine Probleme aus Güstebieser Loose bekannt. "Das Navigationssystem führt unsere Mitarbeiter bis zur entsprechenden Hausnummer", sagt er und macht dies an einer Beispiel-Route deutlich. Erfragt würden von der Leitstelle immer besondere auch Merkmale des Einsatzortes. "Sie sieht per GPS sogar, wo sich der Rettungswagen befindet und könnte diesen im Ernstfall auf den richtigen Weg lotsen", so Armin Viert weiter.

Unterdessen hieß es von einer der Betroffenen aus Güstebieser Loose, dass sich Bürgermeister Horst Wilke des Problems noch einmal annehmen und mit dem Gemeindearbeiter sprechen will, damit die Schilder endlich aufgestellt werden.

Jürgen Ruhländer erinnert in seinem Brief übrigens noch an einen weiteren Missstand: Vor dem Oderdamm sei eine teure elektronische Hinweistafel zur Fähre installiert worden, die seit etwa vier Jahren außer Betrieb ist.