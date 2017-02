Fördermittel bewilligt für Landhausstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Gute Nachrichten hatte Johannes Kliegel in Vertretung des Bürgermeisters den Gemeindevertretern des Doppeldorfs zu überbringen: Einen Tag vor deren Sitzung sei im Rathaus der Vorbescheid des Landes über die Fördermittel zum Ausbau der Landhausstraße eingegangen. 232 500 Euro sollen demnach aus Potsdam für die Maßnahme zur Verfügung gestellt werden. Damit, so Bauamtsleiterin Carmen Schiene, verringert sich aber lediglich der kommunale Anteil an den Gesamtkosten, der Beitrag der Anlieger bleibt unverändert.