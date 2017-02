Klimaschutz beim Kochen und Einkaufen

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Wie man beim Einkauf, beim Mittagkochen oder beim Müllsortieren das Klima schützen kann, das erforschen derzeit die Mädchen der Kinder-Ökogruppe Apis. Seit 30 Jahren gibt es die Arbeitsgemeinschaft an der Puschkinschule, die der ehemalige Schulleiter und Biologielehrer Wolfgang Breßler leitet. Und noch immer kann er Kinder für Umwelt- und Naturschutzthemen begeistern. Jasmin, Schülerin der 6.Klasse, ist schon das zweite Jahr dabei und wurde von ihrem älteren Bruder dafür begeistert, der selbst in der AG mitgemacht hatte und davon schwärmte. "Mir macht es richtig Spaß, weil wir ganz viel über die Natur erfahren und auch in den Tierpark, in den Garten oder zur Blumberger Mühle gehen, wo wir uns kümmern können", erzählt Jasmin. Sie hat wiederum ihre Freundin Janina mit ihrer Begeisterung angesteckt, die seit diesem Schuljahr dabei ist. Jetzt bereiten sich die Kinder wieder mit einem eigenen Projekt auf die Teilnahme am Bundeswettbewerb "Jugend forscht" sowie auf den Ausscheid "Schüler experimentieren" vor und wollen sich mit ihrem Projekt "Klimaschutz im Haushalt" auch beim Schwedter Umweltwettbewerb bewerben. "Jeder hat ein bestimmtes Thema, das er erforschen muss, zum Beispiel Abfallvermeidung, Energiesparen oder Kochen", erzählt Janina. Die Kinder untersuchen gemeinsam mit dem AG-Leiter Wolfgang Breßler, welche Faktoren sich auf den Klimaschutz auswirken und wie jeder durch nachhaltiges Denken und Handeln im Alltag selbst etwas tun kann. Das reicht vom sparsamen Umgang mit Wasser beim Waschen oder Duschen über Mülltrennung bis zum bewussten Einkauf regionaler Produkte und Obst und Gemüse der Saison. "Letztendlich geht es nicht nur um bewussten Umgang mit Ressourcen und Klimaschutz, sondern auch um gesunde Lebensweise, die ja vom Umweltschutz gar nicht zu trennen ist", erklärt Wolfgang Breßler. Dazu lesen die Kinder Zeitschriften und Tageszeitungen, nehmen das eigene Handeln in Schule und Familie unter die Lupe und fertigen Plakate und Collagen an. Am Ende erstellen sie eine Mappe und eine DVD, die sie dann zu den Wettbewerben einreichen. Auch im Unterricht können die Kinder ihr Wissen einbringen und beispielsweise Vorträge halten. Die Gruppe trifft sich jeden Montag um 13.30 Uhr.