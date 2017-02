Bündnis bleibt ohne Stimmrecht

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das neu gegründete Bündnis Eberswalde, die mit zwei Mitgliedern kleinste der acht Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, bleibt in den Fachausschüssen vorerst weiter ohne Stimmrecht. Mit 13 Ja- und 19 Neinstimmen hat es das Parlament am Dienstagabend abgelehnt, die Zahl der Mitglieder in den Ausschüssen für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, für Bau, Planung und Umwelt sowie für Wirtschaft und Finanzen von zehn auf elf zu erhöhen. Nur dann hätte auch dem Bündnis Eberswalde ein aktives Mitwirkungsrecht in den Gremien zugestanden.