Schafe-Skulptur wird repariert

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Kunstwerk "Schafe" der Berliner Bildhauerin Sonja Eschefeld ist am Mittwoch im Auftrag des städtischen Kulturbüros von seinem Standort auf einer Grünfläche am Poetensteig - westlich der Berliner Straße in der Nähe des Klingefließes - demontiert und anschließend vorübergehend eingelagert worden. Darüber informierte die Pressestelle der Stadt. "Die Metall-Skulptur war seit einiger Zeit beschädigt und mit Farbe beschmiert. Das Kunstwerk wird in einer Bronzegießerei gesäubert und repariert, bevor es in den öffentlichen Stadtraum zurückkehrt", heißt es in der Mitteilung.