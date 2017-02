Kinder entscheiden bei Kostümwahl mit

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Bei uns geht es nicht um Leistung, sondern um den Spaß", sagt Anke Wagner, seit sieben Jahren Leiterin der Kückelgarde der Freienwalder Karnevalsgesellschaft (FKG). Elf Mädchen und zwei Jungen tanzen in der Gruppe, deren Mitglieder neun bis 13 Jahre alt sind. Sie bilden das Bindeglied zwischen den "Bambinos", den Jüngsten, und den Juniorfunken.

Schlussbild mit Spagat: Die Kückelgarde der FKG beim Training in der Aula der Kollwitz-Grundschule.

"Die Märsche lernen wir jedes Jahr bei einem Tanzseminar in Schwedt",verriet Anke Wagner. Spezielle Trainer bringen den Kindern die Tänze bei. Das Seminar geht übers Wochenende. "Sie sind nach dem Sonnabend so erschöpft, dass wir sie am Sonntag überreden müssen, noch einmal hinzufahren", berichtet die Übungsleiterin.

Die Showtänze indes sind ihr Metier. "Wenn ich das Motto der Veranstaltung weiß, dann beginne ich damit, die Musik auszusuchen", sagt Anke Wagner. Bis die Entscheidung für die Musik fällt, müssten die Kostüme ausgesucht werden. "Die Kinder können mit entscheiden, denn sie sind Teenager und entwickeln einen eigenen Geschmack", so die Trainerin, die nach sieben Jahren die Gruppe abgibt. Denn Anke Wagner wirkt im Elferrat mit und beim Chaos-Bataillon. Zudem trainiert sie ihre Tochter, die als Funkenmariechen tanzt. "Das ist mir zu viel geworden", erklärt Anke Wagner. Die Zeit sei reif für einen Wechsel. Denn einige ihrer Tänzerinnen steigen jetzt auf in die Juniorgarde.

Dass die Tanzfläche nicht nur den Mädchen gehört, beweist Kevin Reimer (13). Er ist einer der beiden Jungen der Kückelgarde. Er sei über seine Eltern zum Karneval gekommen, erzählt der Schüler, der am liebsten zu Popmusik tanzt. Auf jeden Fall will er weiter tanzen. Sein Lieblingstanz derzeit: "Eins, zwei Polizei..." Er ist nicht der einzige Tänzer, der familiär vorbelastet ist. Emely Stoye (12) kam durch ihren vor zwei Jahren verstorbenen Großvater Bernd Grundmann zur Freienwalder Karnevalsgesellschaft.

Die Kostüme der Kückelgarde werden in einem Katalog bestellt. "Vorher dürfen wir sagen, ob sie uns gefallen", sagt Nele Redlich, Tochter der Trainerin. Sie tanzt nicht nur in der Gruppe, sondern auch solo als Tanzmariechen. "Ich habe mit drei Jahren angefangen", erzählt die Zehnjährige. Bei der Kostümwahl gibt es Unterschiede bei den Kindern. Die eine mag lieber die bunten für die Showtänze, die andere lieber die traditionellen Marschkostüme mit den dreieckigen Hüten.