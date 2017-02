Senioren wollen mitmischen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Ein dauerhaftes Anhörungsrecht in der Stadtverordnetenversammlung oder doch besser eigene Vertreter als sachkundige Einwohner in den Ausschüssen? Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. In jedem Falle aber will der Seniorenbeirat mehr Mitspracherecht in der Stadtpolitik.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554388/

"Ich freue mich auf Ihre Präsentation", sagt Hildegard Bossmann, Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, am Dienstag den Mitgliedern des Seniorenbeirates. In der kommenden Sitzung des Stadtparlaments am 2. März findet eine Anhörung des Seniorenbeirates statt. Nach der geltenden Geschäftsordnung ist das die einzige Möglichkeit, dem Gremium Gehör in der Stadtverordnetenversammlung zu verschaffen.

Welche Möglichkeiten es gibt, den Status des Seniorenbeirates zu verbessern, erläutert Hauptamtsleiterin Viola Lietz. Ein dauerhaftes Anhörungsrecht sei möglich, müsste aber in der Hauptsatzung der Stadtverordnetenversammlung verankert werden, sagt sie und weist sogleich darauf hin, dass diese Anhörung "nur zu Themen stattfindet, die die Senioren betreffen". Ein dauerhaftes Rederecht, wie es beispielsweise die Ortsvorsteher in der Stadtverordnetenversammlung haben, sehe die Kommunalverfassung nicht vor, weil der Seniorenbeirat kein politisches Gremium ist. Im Gegensatz zu den direkt gewählten Mitgliedern der Ortsbeiräte sind die Mitglieder des Seniorenbeirates durch die Stadtverordnetenversammlung legitimiert worden. "Die Stadtverwaltung unterstützt aber Ihr Ansinnen auf ein dauerhaftes Anhörungsrecht", versichert die Hauptamtsleiterin.

Ruth Sommerfeld stellt fest, dass die ältere Generation rund 30 Prozent der Bernauer Bevölkerung ausmacht. "Die Probleme dieser 30 Prozent sind immer noch nicht gelöst", sagt sie. Die Mitglieder des Seniorenbeirat begreift die über 80-Jährige "als eine Art sachkundige Einwohner, die die Positionen der Senioren vertreten". Ruth Sommerfeld ist dafür, "dass wir uns besser ausrüsten als Gruppe".

Der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Rolf Gerlach, stimmt ihr zu. Ein dauerhaftes Rederecht für den Seniorenbeirat in den Sitzungen des Stadtparlaments sei "für den einen oder anderen Abgeordneten möglicherweise ein Signal", aber das reiche nicht aus, glaubt er. "Wir Senioren müssen in den Fachausschüssen vertreten sein", fordert Rolf Gerlach. "Wir wollen, dass wir uns als Senioren zu den Fragen, die uns betreffen, jederzeit äußern können." Die bisherige Praxis, den Stadtverordneten die Positionen des Beirates schriftlich in die Hand zu geben, hält er für wenig hilfreich. "Die meisten lesen sie nicht einmal", bemerkt der Bernauer. "Vielleicht sollte der Seniorenbeirat zur nächsten Kommunalwahl eigene Kandidaten aufstellen. Dann haben wir immer Rederecht", sagt der Vize-Vorsitzende ironisch.

Dafür, die Kräfte zu bündeln, plädiert auch Vorsitzende Brigitte Wagner. In ihrer Heimatstadt in Sachsen hätten sich Behinderten- und Seniorenbeirat zusammengetan und würden seit 2014 vier Stadträte und vier sachkundige Einwohner stellen, erzählt sie. "Ausschussarbeit bedeutet, dass sich jeder Einzelne persönlich einbringen muss", stellt Gunter Vogelsang nüchtern fest.

Es gebe keinen Grund zur Eile, sie müssten sich nicht sofort entscheiden, sagt Hauptamtsleiterin Lietz den Mitgliedern des Beirates. Das nehmen diese erleichtert zur Kenntnis. "Wir sollten noch einmal in Ruhe darüber nachdenken und dann in der nächsten Sitzung im März entscheiden, welchen Weg wir wählen", schlägt Brigitte Wagner vor. Die Frauen und Männer stimmen ihr zu.