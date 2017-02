Von der Wärme, die Bronzeplastiken haben

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Zuerst sind es Gedanken. Es ist ein Wort, eine Bezeichnung oder ein Problem, das ihr auffällt. Dann reift es im Kopf. Irgendwann greift Angelika Bunke zum Skizzenbuch und zeichnet auf, wie sie dieses Gedankenspiel künstlerisch umsetzen würde. Mal als Bild, mal als Plastik. Denn die Altlandsbergerin beweist in ihrer Ausstellung "Im Spannungsfeld: Form und Farbe", die am Dienstagabend in der Rathaus-Galerie Hoppegarten eröffnet wurde, dass sie beides kann: Malen und Bildhauerei.

Neugierige Blicke: Gut besucht war die Ausstellungseröffnung mit Werken der Altlandsberger Künstlerin Angelika Bunke am Dienstagabend in der Hoppegartener Rathaus-Galerie © MOZ/Margrit Meier

Das Fieber, so bekannte die sympathische und bescheidene Künstlerin, sich mit Bronzeplastiken zu befassen, hat sie 2009 gepackt. Damals habe sie sich in Strausberg für die Brandenburger Bildhauer Sommer-Akademie unter Leitung von Erich Sauer beworben. Sie wurde angenommen und bekam gleich noch einen Preis für ihr Wirken. Auch Keramiken waren eine Zeit lang ein Steckenpferd. Doch die Bronze, so bekannte sie, sei ihr Ding. Ein edles Metall, das Wärme zurückgibt und Dinge dreidimensional darstellbar mach. Seit der Akademie sind mehr als 100 Bronzeplastiken entstanden. "Einen Vorschlag von mir: Versuchen Sie, sich beim Betrachten der farbenfrohen Bilder und Plastiken selbst Gedanken zu machen, was es sein könnte. Und lesen Sie erst dann die Schildchen", sagte Gabriele Stolze, die gemeinsam mit ihrem Mann Raymund die immerhin 17. Ausstellung in der Rathaus-Galerie vorbereitet hat.

Rund ein Vierteljahr werden die Exponate - es fanden sich bei der Vernissage schon Kaufinteressenten - zu sehen sein, ehe sie den Fotos von Kanutin Birgit Fischer Platz machen.