Gefährliche Schulwege

Schon während der laufenden Diskussion seien die Vorschläge der Kinder auf Machbarkeit geprüft worden, weil unter anderen der Leiter der Unfallkommission, Marcel Kerlikowsky, dabei gewesen sei, erzählt der Bündnisgrüne in dieser Woche im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport. "Am Ende standen zwei Vorschläge der Kinder, die sofort umgesetzt werden könnten", ist Dyhr überzeugt. Er hat sie als Anträge seiner Fraktion zur kommenden Stadtverordnetenversammlung eingebracht und wird dabei von den Linken unterstützt.

Bei beiden Anträgen geht es um Prüfaufträge an die Verwaltung. Die soll untersuchen, wie und mit welchem finanziellen Aufwand am Kreisverkehr Schönower Stern und an der Berliner Allee/Ecke Goethestraße Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen eingerichtet werden können. Denn an beiden Stellen führt der Schulweg vieler Kinder entlang, und die fühlen sich beim Überqueren des Kreisverkehrs beziehungsweise der Straßen durch den starken Fahrzeugverkehr, vor allem aber von den Rasern bedroht.

Eine Frage des Geldes ist die Errichtung von Fußgängerüberwegen nicht. Etwa 3000 bis 4000 Euro würden Bordsteinabsenkung, Kaltplastik und beleuchtetes Verkehrszeichen pro Überweg kosten, informiert die Stadtverwaltung. Sie verweist auf die Schulwegpläne, die es für jede Grundschule in Bernau und seinen Ortsteilen gibt. Darin werde Schulkindern, die die Grundschule in Schönow besuchen, empfohlen, die Berliner Allee vor dem Kreisverkehr, Höhe Schönerlinder Strae/Ecke Heidestraße zu überqueren, Nun wolle man allerdings noch einmal prüfen, ob dieser Querungspunkt der richtige sei und wie man ihn sicherer machen könne. Auch "die Notwendigkeit von Fußgängerüberwegen an Bus-Haltestellen entlang der Berliner Allee, die als Unfallschwerpunkt gelte, werde geprüft, versichert das Rathaus.

Der Ortsbeirat würde es lieber sehen, wenn die Sicherung des Schulweges am Kreisverkehr erst nach dem Ausbau der Dorfstraße in Angriff genommen wird. "Für uns sind Ampeln viel sicherer als Zebrastreifen", sagt Ortsvorsteherin Adelheid Reimann.