Millionenprojekt startet heiße Phase

Mehr als 600 Kilometer weit hatten einige der Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens zu fahren, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. 470 Briefe hatten Fachvorstand Bärbel Berk vom Landesamt für Flurneuordnung und ihre Kollegen vom Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung verschickt, um alle 330 Teilnehmer zu erreichen. "Die Legitimation der Teilnehmer ist ein Prozess, der kontinuierlich fortgesetzt wird. Denn es gelingt uns nicht gleich, alle auch zu erreichen", erklärte Ramona Morgenstern vom Landesamt. Die Bekanntmachungen seien aber verbindlich erfolgt.

Aus den Reihen der Weitgereisten gab es Unmut darüber, nicht schon zeitiger einbezogen worden zu sein. Schließlich läuft das Verfahren seit der Anordnung am 15. Oktober 2013 bereits eine Weile. Im Juni 2014 war der Vorstand gewählt worden, der die nun vorgetragenen Gestaltungsvorschläge in sieben Sitzungen erarbeitet hatte. Aus 40 Ideen für den Ausbau von Wegen, Gräben und Brücken sind bislang 16 ausgewählt worden, die nun weiterhin darauf untersucht werden, wie sie umgesetzt werden können. Dann werden sie im Wege- und Gewässerplan aufgelistet. Wenn der Plan genehmigt ist, kann gebaut werden. Veranschlagt sind dafür 2,5 Millionen Euro Kosten. Sie werden zu 75 Prozent gefördert. (siehe Info-Kasten).

Zu den Wegebauvorhaben gehört der Kietzer Weg von Altbleyen nach Küstrin-Kietz über die Feldmark. Auf 1390 Metern soll er 3,50 Meter breit ausgebaut und mit Asphalt belegt werden.

In Gorgast sind der Weg am Park (170 Meter), der Mühlenweg (590 Meter) und der Weg "Feldmitte" östlich von Gorgast (1510 Meter) auf der Liste. Der Weg an der Fahrte soll ebenso befestigt werden wie die Stromstraße (550 Meter). In Manschnow sind es die Straße der Freundschaft (250 Meter) und Am Anger (770 Meter). Ganz neu wird dort ein Weg östlich der Wohnblocksiedlung gebaut (280 Meter).

In Küstrin-Kietz wird die Bayernstraße der Deutschlandsiedlung auf einer Länge von 460 Metern 3,50 Meter breit ausgebaut. Auch der Weg zum Cüstriner Landgut soll auf 180 Meter Länge eine Asphaltdecke bekommen. Insgesamt beträgt die Ausbaustrecke des Verfahrensgebietes 7,3 Kilometer. Die 16 Vorhaben dienen in erster Linie dazu, zu gewährleisten, dass alle neu geordneten Grundstücke an das Wegesystem angeschlossen sind. Hinzu kommen noch der Neubau von drei Durchlässen, zwei Feldzufahrten und zwei Brückensanierungsprojekte (Paddebrücke und Gorgast).