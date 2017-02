Altes Kino beschäftigt den Landtag

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kann das Land die Stadt bei der Wiederbelebung des Lichtspieltheaters der Jugend unterstützen? Zum Beispiel im Rahmen der Fusion der Kunstmuseen in Frankfurt und Cottbus zu einem gemeinsamen Landesmuseum? Das möchte der Frankfurter Linken-Abgeordnete René Wilke wissen und hat dazu eine mündliche Anfrage an die Landesregierung gestellt. Versuche einer Reaktivierung über private Investoren seien gescheitert. Auch scheine ein rentables Nutzungskonzept mit Blick auf Instandsetzungs- und Investitionskosten unrealistisch. "Ein Engagement durch die öffentliche Hand erweist sich für die Rettung und Nutzung des Objektes als unbedingt erforderlich", erklärt René Wilke und verweist auf den früheren Kulturstaatssekretär Martin Gorholt, der bei einem Besuch in Frankfurt vor einigen Monaten "vorsichtige Offenheit für neue, insbesondere kulturelle Nutzungsideen mit Landesunterstützung" signalisiert habe. Eine Erweiterung der Ausstellungsräume des Kunstmuseums auf das Alte Kino werde seitdem in der Stadt diskutiert. "Ohne Unterstützung des Landes ist diese Option jedoch kaum denkbar."