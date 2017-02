"Schulcampus" sorgt für Verwirrung

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Das Projekt "Schulcampus" sorgt in Wriezen für Verwirrung. Während die einen sich um die Zukunft des Schulstandorts sorgen, versichern andere die Stärkung. Vertreter aus Schule, Stadt und Land haben sich deshalb am Montagabend zum Bildungsstandort ausgetauscht.

Um offene Fragen zum Schulstandort Wriezen klären, hat der "Freundeskreis Allende-Schule Wriezen" am Montagabend eingeladen. Als Gäste wurden Thomas Drescher (parteilos), Staatssekretär des Bildungsministeriums, zudem Vertreter des Stadtparlaments, der Stadtverwaltung, der Schule, des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder), der Schulkonferenz, des Schulfördervereins, engagierte Einwohner sowie die SPD-Landtagsabgeordneten Jutta Lieske und Simona Koß begrüßt, teilte Gunnar Schulz, Vorsitzender der Schulkonferenz, am Mittwoch mit.

Während der Veranstaltung sei es um den Erhalt und die Festigung des Schulstandortes Wriezen, die Verbesserung der Ausstattung der Allende-Schule sowie insbesondere um die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schule und der Stadt als Schulträger gegangen, so Schulz.

"Seit Mai 2014, als es der Stadtverwaltung nicht gelungen war, der Allende-Schule das Gebäude in der Krausenstraße zu entziehen, gab es immer wieder Probleme in der Kommunikation", so Schulz. Jutta Werbelow (SPD) beteuerte zudem die Angst von Schulvertretern, dass die Grundschule in der Krausenstraße wie bereits vor einigen Jahren erneut zur Disposition gestellt wird. "Derzeit besteht der Eindruck, dass ein parteipolitischer Kampf zu Lasten der Schule und damit zu Lasten der materiellen Bildungsqualität tobt", so Jutta Werbelow.

Wiederholt appellierten die Diskussionsredner an Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos), die Kommunikation mit der Schule zu verbessern, die Schule angemessen an der Haushaltsdebatte zu beteiligen und in die Diskussion um den Schulcampus miteinzubeziehen, so Schulz. Voraussetzung dafür, so der Schulkonferenzvorsitzende, seien Ehrlichkeit, insbesondere in puncto Standort Krausenstraße.

In der Stadtverordnetenversammlung und den Ausschüssen hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Diskussionen zum Schulstandort gegeben. Zudem wurde das Projekt "Schulcampus" thematisiert, welches für einige der Beteiligten unklar ist. So wurde etwa kritisiert, dass kein konkretes Konzept für die im Haushalt 2018 eingeplanten Mittel in Höhe von rund einer Million Euro vorliege.

Konkrete Antworten auf ihre Fragen bekamen die Diskutanten trotz mehrfacher Nachfragen nicht, kritisieren Gunnar Schulz und Jutta Werbelow. Auch ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Krausenstraße als Grundschulstandort der Allende-Schule blieb offen, so der Schulkonferenzvorsitzende.

Staatssekretär Thomas Drescher betonte, wie wichtig eine konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulträger sei, berichtet Schulz.

Der Vorsitzende des Bildungsausschusses Reiko Heinschke (CDU/UWG), teilte indes mit, dass die Stadt laut Uwe Siebert den Schulstandort stärken wolle. In Planung sei ein Schulcampus mit verschiedenen Angeboten unter Einbeziehung des Freizeithauses und der öffentlichen Bibliothek.