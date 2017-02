Diskussion um Mehrausgaben fÃ¼r Landesfest

artikel-ansicht/dg/0/

Durfte Bürgermeister Karsten Knobbe im Vorfeld des Brandenburg-Tages einen (von der CDU geschätzten) sechsstelligen Betrag ausgeben? In Zeiten der vorläufigen Haushaltsführung? In Zeiten, als die Gemeinde keine Kämmerin hatte und der Bürgermeister somit gleichzeitig auch diese Funktion innehatte? Hätte Karsten Knobbe bei jeder Position, die er angewiesen hat, die Gemeindevertretung befragen müssen? "Wir hatten beschlossen, 50 000 Euro bereitzustellen. Mehr nicht", reflektierte Kay Juschka (CDU) auf der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche. Laut seiner Aussage hätte Knobbe keinen Euro mehr anweisen dürfen.

Es hätte dafür nur zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder durch Beschluss der Gemeindevertretung oder durch Anweisung von außen, stellte er fest. Auch im Sonderausschuss, so führte er seine Kritik fort, habe es keinerlei Legitimation dafür gegeben.

Im Namen der CDU-Fraktion beantragte Juschka, dass das Rechnungsprüfungsamt (RPA)des Kreises, das sich gerade in der Verwaltung aufhalte, gebeten werde, gleich mit zu prüfen, ob Knobbe rechtmäßig gehandelt habe oder nicht. Finanzieren könne man diese Prüfung durch das RPA durch die abgesenkte Kreisumlage.

Ruth Schaefer (Linke), die schon zuvor gegen diesen Tagesordnungspunkt protestiert hatte, schlug vor, dass dieses Thema erst im Finanzausschuss behandelt wird, bevor das RPA zu Rate gezogen wird. Ihr ging es dabei um die finanzielle Seite. Nämlich, festzustellen, ob es wirklich Sinn macht, das RPA überhaupt zu bitten. Rechtlich gesehen habe aus ihrer Sicht Knobbe richtig gehandelt. Denn mit der Erteilung des Zuschlages für den Brandenburg-Tag sei die Ausrichtung eine Pflichtaufgabe geworden. Und Letztere sind auch bei der vorläufigen Haushaltsführung zu finanzieren.

Stefan Radach (BfH) wollte wissen, wann von Seiten der Kämmerin die Abrechnung für den Brandenburg-Tag vorliegt. Angelika Huhle antwortete, dass bis 30. April die Zahlen in der Staatskanzlei vorliegen müssen. Christian Arndt (FDP/FW/B 90/Grüne) hielt dagegen, dass man schauen muss, was rechtens war und was nicht und gegebenenfalls einen Schadensersatz gegenüber Knobbe zu prüfen.

Norbert Norden (Freie Fraktion) beantragte den Verweis in den Finanz- und Sonderausschuss Brandenburg-Tag. Erst wenn vernünftige Zahlen vorlägen, könnte man auch das RPA beschäftigen. Dem folgte die Mehrheit. Kay Juschka hatte vor der Abstimmung gewarnt, dass, sollte sich die Mehrheit gegen das RPA entscheiden, sich dann die Ermittlungsbehörden mit dem Rathaus befassen werden.