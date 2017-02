Lektüre am Straßenrand

artikel-ansicht/dg/0/

Nutzer von Anfang an: Der Bernauer Fritz Panzlaff ist begeistert vom öffentlichen Bücherschrank in der Bürgermeisterstraße. Bei jedem Gang durch die Stadt sichtet er den Bestand der Mini-Bibliothek und hat ihn auch durch eigene Bücher bereichert. © MOZ/Olav Schröder

Die Idee ist einfach und funktioniert offensichtlich in vielen Orten. In ehemaligen umgebauten Telefonzellen oder ähnlich stabilen Konstruktionen stehen für jeden kostenlos Bücher zum Lesen und Austauschen zur Verfügung. Somit ändert sich das Angebot ständig und bleibt interessant.In Bernau steht eine solch öffentliche Lese-Station seit 2015 in der Bürgermeisterstraße vor der Tourist-Information. Katja Freyert, Mitarbeiterin der Einrichtung, bestätigt, dass der Bücherschrank rege genutzt wird. "Auch die Leute, die über ihn sprechen, finden ihn gut", sagt sie. Und Vandalismus-Schäden gebe es nicht.

Der Schwanebecker Ortsbeirat schlägt vor, dass am Genfer Platz in Schwanebeck und am Rathaus in Zepernick jeweils ein öffentlicher Bücherschrank aufgestellt wird. Da sich an beiden Standorten die Panketaler Bibliothek befindet, würde deren Attraktivität erhöht, lautet die Begründung.

Grundsätzlich begrüßt auch der für Bildung zuständige Panketaler Ausschuss die Aufstellung von Bücherschränken, allerdings werden die vorschlagenen Standorte als ungünstig angesehen. Direkt vor den Bibliotheken, sagt beispielsweise die Seniorenbeauftragte Magdalena Schmager, sei das Angebot nicht erforderlich. Die Schränke sollten gerade weit entfernt von den beiden Ausleihstätten aufgestellt werden. Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert sieht dies ebenso und schlägt Standorte wie den Goethepark oder die Heinestraße in Röntgental vor, ein Bereich, in dem sich viele Menschen aufhalten und auf vielleicht auf einer Bank etwas lesen wollen. In Schwanebeck käme der Bereich der Einkaufsmärkte an der Linzer Straße in Frage. In der zweiten Jahreshälfte könne die Gemeinde auch zwei Telefonzellen erhalten, die zu Bücherschränken umgebaut werden.

Dass die Bücherschränke durch Vandalismus heimgesucht werden und ihr Umfeld ständig in Ordnung gehalten werden müssen, befürchtet Sigrun Pilz (CDU). Außerdem könne der Bedarf durch die Bibliothek und auch durch die Bürgerstiftung gedeckt werden. Eine ähnliche Befürchtung hegt Hubert Hayek (SPD). Öffentliche Bücherschränke stellten eine gewisse Konkurrenz zu Flohmärkten dar.

Die Panketaler Behindertenbeauftragte Ilona Trometer verweist dagegen auf die guten Erfahrungen in Bernau. Vor allem viele ältere Anwohner würde den Bücherschrank nutzen. Hendrik Wendland (Bündnisgrüne) denkt insbesondere an jüngere Generationen, die im Alltag weniger von Büchern umgeben seien. Und außerdem: "Das Stöbern macht Spaß und setzt ein Zeichen für Bücher." Michaela Niemann, sachkundige Einwohnerin für die Bündnisgrünen, verwies darauf, dass die Vorschläge für das Bürgerbudget die Meinung der Panketaler in dieser Frage deutlich machen. Auf Antrag von Hubert Hayek empfahl der Ausschuss, zunächst die Vorschläge zum Bürgerbudget abzuwarten und die Standorte noch einmal zu überdenken.