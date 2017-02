Abgebrannt und aufgebaut

artikel-ansicht/dg/0/

Neukünkendorf (MOZ) Zweieinhalb Jahre nach dem verheerenden Großbrand in der Firma Bürohengst in Neukünkendorf sind die letzten Spuren der Katastrophe beseitigt und das neue Lagergebäude bezugsfertig. Der Betrieb wurde seitdem provisorisch weitergeführt, um den Mitarbeitern nicht kündigen zu müssen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554397/

Es war der schwärzeste Tag im Leben von Bärbel Borchert und Uwe Schmidt, als im Sommer 2014 ein Feuer, das in einer Lagerhalle einer benachbarten Firma durch Brandstiftung ausgebrochen war, auf ihre Betriebshalle übergriff und mit vernichtender Wucht nur ein Schuttgebirge übrig gelassen hatte. Binnen kürzester Zeit hatten sie fast ihr ganzes Hab und Gut und ihre Existenz verloren. Doch aller Tränen, Sorgen und Verzweiflung zum Trotz gaben die beiden nie auf, um ihre Firma und die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter zu erhalten.

Jetzt beziehen sie die neue Betriebshalle, die auf dem Fundament der Brandruine gebaut wurde. "Wir schauen nur noch nach vorn", sagt Geschäftsführer Uwe Schmidt optimistisch nach unzähligen schlaflosen Nächten und Kämpfen mit Versicherung, Bank und dem Eigentümer der Nachbarfirma, bei dem das Feuer ausgebrochen war. Uwe Schmidt und seine Partnerin Bärbel Borchert hatten in der schweren Zeit jedoch viel Solidarität und Unterstützung erfahren. Von Nachbarn, von Partnern und Kunden, auch vom Uckermark-Landrat Dietmar Schulze und der Unternehmervereinigung Uckermark, in der Uwe Schmidt Mitglied ist. Die Unternehmen bewiesen in der Not Stärke durch Zusammenhalt.

Jetzt kamen Landrat und Präsidium der Unternehmervereinigung erneut nach Neukünkendorf, um sich über den Stand des Wiederaufbaus zu informieren und zu erfahren, wo es weiterer Unterstützung bedarf. Die 1200 Quadratmeter große neue Halle bietet den Mitarbeitern künftig komfortable Arbeitsbedingungen. Wege und Arbeitsabläufe konnten optimiert werden. Der geräumige, lichtdurchflutete Eingangsbereich wird zu einem attraktiven Verkaufsbereich mit Ausstellungsflächen für Geschäfts- und Privatkunden gestaltet. Das anschließende Lager und der Verpackungs- und Versandbereich sind mit moderner Logistiktechnik ausgerüstet und endlich beheizbar. "Wir hatten die alte Halle ja abgekauft und mussten sie so nehmen, wie sie ist. Den Neubau können wir natürlich an unsere Bedürfnisse und Wünsche anpassen", sagt Bärbel Borchert.

Die Mitarbeiter, die seit dem Brand provisorisch in Keller- und Nebenräumen des benachbarten Wohnhauses der Firmeninhaber mehr als beengt arbeiteten, können den Umzug in das neue Gebäude kaum erwarten und packen emsig mit an, Tausende Warenteile in die Regale einzusortieren. Der Büroausstatter vertreibt ein breites Sortiment, von Schreib- und Druckerpapier über hochwertige Schreibgeräte, Künstlerbedarf, Drucker- und Kopiertechnik bis zur kompletten Büroplanung und -ausstattung. Der Vertrieb erfolgt überwiegend online. "Wir bearbeiten zur Zeit rund 1000 Bestellungen und versenden zwischen 1300 und 1500 Pakete täglich", berichtet Uwe Schmidt. Früher waren es in Spitzenzeiten doppelt so viele. Das will er wieder erreichen. Die neue Halle böte diese Kapazitäten. Die meisten Kunden sind dem Unternehmen auch in den Zeiten der Not treu geblieben, darunter viele Unternehmen aus der Region, die ihre Büromaterialien aus Neukünkendorf beziehen. Für Geschäftsführer Uwe Schmidt ist das das wichtigste Signal von Solidarität und regionaler Wirtschaftsförderung. Deshalb hat auch er beim Wiederaufbau auf Firmen aus der Region gesetzt. Die Stadtverwaltung Angermünde gehört zu seinem Bedauern nicht dazu. Er hatte gehofft, dass auch ein Vertreter der Stadt seinem Unternehmen im Angermünder Ortsteil einen Besuch abstattet.

17 Angestellte arbeiten derzeit in der Neukünkendorfer Firma, hauptsächlich Frauen. Eine weitere wird Anfang April hier ihre Arbeit beginnen. Vor dem Brand beschäftigte Uwe Schmidt 24 Mitarbeiter. Mittelfristig soll wieder aufgestockt werden. "Das Unternehmen schafft Arbeitsplätze gerade im ländlichen Raum und hauptsächlich für Frauen. Da verdient es meine Hochachtung, dass die beiden nicht aufgegeben haben", betonte Martin Crull, neuer Angermünder Regionalpräsident der Unternehmervereinigung. Er selbst, Präsident Siegmund Bäsler sowie Landrat Dietmar Schulze haben die Brandopfer unterstützt bei der Suche nach Fördermöglichkeiten und der immer bürokratischeren Antragstellung.

Die Gesamtinvestition für Gebäudeneubau, Außenanlagen, wozu auch ein neuer Feuerlöschteich gehört, sowie die Innenausstattung beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro. Die Versicherung hat die Hälfte des Schadens erstattet. Für das vernichtete Warenlager gab es allerdings keinen Cent. Für Gebäude und Außenanlagen wurden Fördermittel aus dem Leader plus-Programm bewilligt, das Inventar fördert die ILB. Dennoch wird es noch einige Jahre dauern, bis sich das Unternehmen vollständig von der Katastrophe erholt hat. "Wir haben eine neue Versicherung abgeschlossen. Ich hoffe, wir werden sie nie mehr brauchen", sagt Bärbel Borchert.