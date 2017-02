Bräute, Feen und Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Rund 200 Hortkinder haben am Mittwoch im Haus Schwärzetal eine große Kostümparty gefeiert. Beim Kinderfasching hat erstmals der Eberswalder Forstfasching Regie geführt. Der Verein will die Veranstaltung auch künftig ausrichten.

Noch stehen die Kulissen vom Wochenende. Nur die nicht ganz jugendfrei dekorierten Bereiche sind gesperrt. Zu seiner Jubiläumsparty zum 50. hatte der Eberswalder Forstfasching eine dem Pariser Moulin Rouge etwas sündenlastig nachempfundene Revue-Welt aufgebaut.

Es ist Zufall, dass die achtjährige Svea mit ihrem Kleidchen und dem Pailetten-Haarband im 20er-Jahre-Stil in die so zitierte Epoche passt. "Ich gehe als Erwachsene", erklärt sie. "Das Kostüm habe ich von meiner Freundin. Ich fand es einfach schön." Gemeinsam mit ihrer Freundin Luisa, einer Piratin, ist sie dabei, als die ersten Hortgruppen am Mittwochnachmittag den Saal erobern. Was sie vorhaben? "Na, tanzen!", rufen beide.

Das tun sie dann auch mit fast 200 anderen Kindern aus Eberswalder Horteinrichtungen. Noch bevor es richtig losgeht, herrscht ausgelassene Tobestimmung. Filmfiguren wie Superman, Cowboys, ein Frankenstein, eine Skelettprinzessin, viele weitere Prinzessinnen, zwei Fußballer, mehrere Bräute, Meerjungfrauen, unter den Jungen auffällig viele Polizisten bis hin zu bewaffneten Einsatzkräften amerikanischer Sondereinheiten, erstürmen die Tanzfläche.

Bodo Derkow führt alias Clown Nanü durch den dreistündigen Partynachmittag. Die Kinder machen begeistert jeden Spaß mit. Isabelle Sydow (26), Vizevorsitzende vom Forstfaschingsverein, freut das sehr. Sie hat den Kinderfasching auf die Beine gestellt, als er auszufallen drohte. "Ich habe erst Anfang Januar realisiert, dass der Eberswalder Karnevalklub das nicht wieder übernimmt. Mir hätte es das Herz gebrochen, wenn die Kinder nicht gefeiert hätten", sagt die angehende Pädagogin. "Also haben wir uns das spontan auf die Kappen geschrieben. Wir wollen mit dem Kinderfasching auch definitiv weitermachen."