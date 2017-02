Eine Stele zur Erinnerung auf dem Friedhof

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenberg (GZ) Gestorben wird immer. Verändert hat sich in den zurückliegenden Jahren indes die Art und Weise der Bestattung. So wie die Zahl der Erdbestattungen kontinuierlich abnimmt, steigt die Zahl der Einäscherungen. Die Gründe sind vielfältig: Manche scheuen die hohen Kosten einer Erdbestattung. In anderen Fällen geht es auch nur um die Pflege der Grabstelle. Denn wie soll die organisiert werden, wenn die Kinder in die Stadt oder andere Regionen gezogen sind?

Darauf hat die Gemeinde Löwenberger Land reagiert und die Friedhofssatzung zur Diskussion gestellt. Im Ortsteil Liebenberg favorisieren die Mitglieder des Beirates nach intensiver Diskussion des Themas in der Öffentlichkeit eine Urnengemeinschaftsanlage (UGA), oft auch als halbanonyme Grabstelle bezeichnet. Die Anlage soll eine Fläche von sechs Mal sechs Metern umfassen, in deren Mitte sich eine Stele erhebt, die von einem runden Weg umgeben ist. Den Sockel nicht mitgerechnet, soll die Stele 1,20 Meter in die Höhe ragen. Die Seiten der Granitsäule werden zwar glatt geschnitten, jedoch nicht geschliffen und poliert. Sie sollen 50 Zentimeter breit sein.

Zur Auswahl standen roter, gelber und grauer Granit. Die Wahl fiel auf dunkelgrauen Granit, damit sich die aus Messing gefertigten Erinnerungsschilder farblich gut vom Hintergrund abheben.

Eingraviert werden der Name sowie Geburts- und Todestag. Es soll auch möglich sein, zwei Tafeln nebeneinander zu reservieren. "Wir wollen damit einem hinterbliebenen Ehepartner die Möglichkeit einräumen, dass sein Namenschild später neben dem des Verstorbenen angebracht werden kann", erklärte Ortsvorsteher Hartmut Kreutzmann die Überlegungen. Die in der Mitte des Urnenfeldes stehende Stele wird kreisförmig von einer Schotterschicht umgeben sein, auf der die Angehörigen Blumen ablegen können. An diese schließt sich eine 1,20 Meter breite, wassergebundene Deckschicht an, deren Ränder mit einer Stahlummantelung befestigt werden. Die Breite des Weges um die Stele erklärt der Löwenberger Bauamtsleiter Manfred Telm so: "Wir sind davon ausgegangen, dass auch ältere oder gehbehinderte Personen, die einen Rollstuhl benutzen, selbst Blumen niederlegen möchten. Bei einer Breite von 1,20 Meter kann der Weg problemlos mit einem Rollstuhl befahren werden."

Da die für die Grabanlage auserkorene Fläche bereits freigeräumt wurde, kann im Frühjahr nun mit dem Bau begonnen werden. Die Arbeiten will Telm zudem nutzen, um die Pfeiler der Toreinfahrt zum Liebenberger Friedhof abtragen und neu aufmauern zu lassen.