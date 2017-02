Konzept für Storkows Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Seit 1990 habe sich Storkow so stark verändert, dass Anpassungen in der Stadtentwicklung notwendig seien. "In Zeiten großer Veränderungen ist es besonders wichtig, die Stadtentwicklung an konkreten langfristigen Planungen auszurichten", teilt das Rathaus mit. Mit der Erarbeitung des INSEK Storkow wurde das Berliner Planungsbüro LPG mbH beauftragt. Das Büro wird in den nächsten zwölf Monaten gemeinsam mit den Bürgern von Storkow Stärken und Schwächen der Stadt sowie konkrete Zielstellungen und Maßnahmen für die weitere Entwicklung erarbeiten. Dazu werden in den nächsten Monaten insgesamt acht öffentliche Planungswerkstätten stattfinden, zu denen die Stadtverwaltung und das Planungsbüro einladen, sich intensiv zu beteiligen.

Die erste dieser Werkstätten wird heute von 18 bis 20 Uhr im Rathaus Storkow eröffnet. Die LPG mbH wird die Ziele des INSEK Storkow sowie die Bevölkerungsentwicklung und -prognose Storkows vorstellen. Anschließend möchten die Veranstalter von den Beteiligten gern erfahren, wie sie die Stärken und Schwächen der Stadt einschätzen und welche Erwartungen sie an das Entwicklungskonzept haben.

Öffentlicher Workshop zu Storkows Stadtentwicklung heute um 18 Uhr im Rathaus