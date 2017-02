Pro Parzelle schon zwei Interessenten

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Vermarktung hat noch gar nicht begonnen. Und trotzdem gibt es schon 50 Interessenten. Doppelt so viele wie Bauplätze. Stadt wie auch Eigentümer sehen sich allein aufgrund der großen Nachfrage in Sachen "Barnimhöhe" bestätigt.

"Die Entscheidung, diese Konversionsfläche zu einem Eigenheimstandort zu entwickeln, ist richtig und gut", verteidigt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner die Beschlüsse zur "Barnimhöhe". Auch gegen die anhaltende, massive Kritik von Bündnis 90/Die Grünen.

Thorsten Kleinteich moniert namens der Barnimer Bündnisgrünen mit Blick auf den jüngst erfolgten Baustart an der Heinrich-Heine-/Ecke Bernauer Heerstraße und die dortigen Rodungen die "rücksichtslose Flächeninanspruchnahme". Er spricht von einem Baugebiet "mitten im Wald mit erheblichen und nicht zu rechtfertigenden Eingriffen in Natur und Landschaft". Ohne allerdings zu sagen, wo B90/Grüne stattdessen Bauland ausweisen würden.

Die Stadt, so ein weiterer Vorwurf, habe sich "ihr neues, von ihr unbedingt gewolltes Einfamilienhaus-Wohngebiet selbst genehmigt" und sich dabei "über alle Einwendungen und Vorschläge konsequent hinweggesetzt". Die Brandenburgische Boden Gesellschaft (BBG), die Eigentümerin, wiederum sei "einzig und allein von wirtschaftlichen Verwertungsinteressen geleitet".

"Genau", sagt Anne Fellner bei einem Vor-Ort-Termin. "Das ist auch exakt der Auftrag der Brandenburgischen Boden, ehemals militärisch genutzte Flächen zu verwerten." Ansonsten weist die Dezernentin die Vorwürfe und die Kritik der Grünen jedoch vehement zurück. Bei der Barnimhöhe handele es sich keineswegs um unberührte Natur, wie unterstellt wird. Fellner spricht von einem bereits "gestörten" Areal: "Hier war bis 1994 menschliche Nutzung, und hier kommt wieder menschliche Nutzung her." Viele Eberswalder würden das Gelände noch als militärische Liegenschaft u. a. mit Ruhmesmuseum sowie Café Drushba kennen. Der neue Eigenheimstandort sei eine "sinnvolle Ergänzung der Stadtentwicklungspolitik". Das Gebiet befinde sich in Innenstadtnähe, die Bruno-H.-Bürgel-Schule sei in Sichtweite, und auch die beiden anderen, inzwischen zu hundert Prozent vermarkteten Standorte Südend sowie Paschenberg lägen nur einen Steinwurf entfernt.

Bis zum 28. Februar werden die Fällarbeiten an der Barnimhöhe abgeschlossen. Danach ginge es nahtlos mit der sogenannten Erschließungsplanung weiter. Bis zum Sommer sollen die Unterlagen vorliegen, so dass "wir dann in den Grundstücksverkauf gehen können", kündigt Andrea Magdeburg, Geschäftsführerin der BBG, an. Nach jetzigem Stand werde man 25 Parzellen mit Größen zwischen 600 und etwa 850 Quadratmeter anbieten. Der Bau der Erschließungsstraße sei fürs zweite Halbjahr vorgesehen. Bis November, so das Ziel, wolle man mit der Erschließung des Standortes komplett durch sein.

Teil des Projektes seien selbstverständlich auch die erforderlichen Ersatzpflanzungen, etwa ein 20 breiter Waldsaum in Richtung Westen und Süden sowie die Hangbegrünung zur Heine-Straße hin, zeigt Magdeburg auf einer Karte. Entgegen den Behauptungen von Kleinteich sei die jetzige Waldumwandlung sehr wohl mit der Unteren Forstbehörde abgestimmt worden, versichert sie.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hatte die Forstbehörde lediglich einen Einwand in puncto Pflanzplan geltend gemacht. Das Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände hatte das Projekt hingegen rundweg abgelehnt. Die Entwicklung dieser Baufläche widerspreche dem Prinzip "Innenentwicklung vor Außenentwicklung", so das Argument. Laut Landesbüro stünden "ausreichend alternative Möglichkeiten zum Einfamilienhausbau in Eberswalde" zur Verfügung. Wo, dazu machen die Beschwerdeführer keine Angaben. Die Stadt weist derzeit ein einziges Baugrundstück aus. Eberswalde selbst will deshalb in Kürze mit der Erschließung des dritten Abschnittes "Ostender Höhen" beginnen. "Auch dort ist die Nachfrage bereits enorm groß", so Fellner.