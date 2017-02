GesprÃ¤chsangebot zur Sparkasse

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Fritzi Haberlandt (41) saß mit am Tisch. "Wir haben uns weibliche Verstärkung mitgebracht", erklärte Rainer Klemke vom Bürgerverein Groß Schönebeck. Dass die Schauspielerin den Protesten gegen die Schließungspläne der Sparkasse in dem Ort nun auch ein prominentes Gesicht verleiht, schien Bodo Ihrke (SPD) wenig zu beeindrucken. Am Mittwoch hat der Barnimer Landrat und Sparkassen-Verwaltungsratschef vier Schorfheider im Landratsamt in Eberswalde empfangen. Groß Schönebecks Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs, der Bürgervereinsvorsitzende Jörg Mitzlaff, Klemke und eben Fritzi Haberlandt übergaben ihm eine Petition mit 883 Unterschriften gegen die "ersatzlose Schließung" ihrer Sparkassenfiliale. Mehr als eine Stunde Zeit nahm sich der Landrat. Am Ende gab es wenig Neues. Ihrke blieb dabei: "Die Entscheidung ist gefallen."