Berlin (dpa) Ein 25 Meter hoher Baum ist auf ein Klinikgebäude des Waldkrankenhauses Spandau in Berlin gestürzt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Mittwochabend niemand, wie ein Feuersprecher sagte. Die Einsatzkräfte sicherten den umgestürzten Baum mit einem Stahlseil ab, damit er nicht weiter umknickt. Wie das zweigeschossige Gebäude auf dem Klinikgelände genutzt wurde, blieb zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren aber keine Menschen in dem Haus. Der Baum wurde laut Polizei vermutlich durch eine Windböe aus dem feuchten Waldboden gerissen. Er soll am Donnerstag zersägt und entfernt werden.