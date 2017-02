Lkw-Verkehr in der Stadt legt zu

artikel-ansicht/dg/0/

Eigentlich war das anders gedacht und auch anders erwartet worden: Wenn die neue Nordumgehung, die das Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal mit der B112 verbindet, genutzt würde, dann würde auf den Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt der Verkehr merklich zurückgehen. Vor allem die Kreuzungen Beeskower Straße/Karl-Marx-Straße und Beeskower Straße/Grubenbahnstraße sind nicht zuletzt durch die zahlreichen Brummis, die dort entlang fahren, stark belastet. Doch Verkehrszählungen zeigen: Der gegenteilige Effekt ist eingetreten.Ist auf der B112 zwischen Steinsdorf und Frankfurt eher weniger Verkehr zu verzeichnen, so hat er ausgerechnet im Bereich von Eisenhüttenstadt zugenommen.

Das zumindest legen Zahlen nahe, die das Bundesministerium für Verkehr erhoben hat. Alle fünf Jahre wird auf Autobahnen und Bundesstraßen in ganz Deutschland gezählt, wie viele Autos und Lastwagen dort unterwegs sind. Die Bundesstraßen, so auch die B112, werden dabei in längere Abschnitte unterteilt. Die letzte Zählung fand an ausgewählten Tagen im Jahr 2015 statt, davor 2010. Ab September 2013 konnte die Nordanbindung genutzt werden.

Da bei solch einer bundesweiten Zählung enorme Datenmengen anfallen, liegt die Auswertung erst seit Anfang Februar dieses Jahres vor. Ein erstaunliches Ergebnis: Auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Neuzeller Kreisel und der Kreuzung Beeskower Straße/Grubenbahnstraße - also dem gesamten innerstädtischen Teilabschnitt der B112 - waren 2015 im Schnitt täglich mehr Fahrzeuge unterwegs als 2010. Der Unterschied scheint auf den ersten Blick nicht so gravierend zu sein. Lag die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in beiden Richtungen 2010 bei 9200 Fahrzeugen, waren es fünf Jahre später 100 Fahrzeuge mehr pro Tag. Eine deutliche Zunahme gab es allerdings beim Schwerverkehr, also Fahrzeugen, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Lag der Anteil am Gesamtverkehr 2010 noch bei 5,7 Prozent, erhöhte er sich innerhalb von fünf Jahren auf 6,9 Prozent. In absoluten Zahlen: statt 542 Lastwagen und Bussen fuhren nun im täglichen Schnitt 641 durch Eisenhüttenstadt. Dabei sollte doch gerade der Schwerlastverkehr mit der Nordanbindung aus der Innenstadt verbannt werden.

Die Zahlen sind für Eisenhüttenstadt auch deshalb auffällig, weil auf der Oder-Lausitz-Straße zwischen Steinsdorf und Frankfurt tendenziell weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Besonders drastisch sieht es auf dem Abschnitt zwischen Neuzelle (Kreuzung Lieberoser Straße) und Eisenhüttenstadt (Kreisel) aus. Dort hat die durchschnittliche Fahrzeugbelastung innerhalb von fünf Jahren um 1500 Fahrzeuge auf 7900 abgenommen. Diese deutliche Abnahme wird nicht weiter erklärt, sie sticht auch deshalb hervor, weil die Abnahme auf anderen Streckenabschnitten der B112 maximal 500 Fahrzeuge beträgt, so zwischen Brieskow-Finkenheerd und Frankfurt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 2015 an der Bahnhofstraße gebaut wurde. Allerdings heißt es in den allgemeinen Erklärungen zur Methodik der Verkehrszählungen, dass Bauarbeiten mit eingepreist wurden, auch an unterschiedlichen Tagen zwischen April und August 2015 manuell gezählt wurde.

Die zweithöchste Verkehrsbelastung auf der Oder-Lausitz-Straße wie überhaupt die höchste auf einer Bundesstraße im Landkreis Oder-Spree gibt es zwischen Brieskow-Finkenheerd und Frankfurt, mit durchschnittlich 10500 Fahrzeugen am Tag.