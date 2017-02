Frauengebetstag zum Thema Gerechtigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am ersten Freitag im März laden Frauen jedes Jahr weltweit zu ökumenischen Gottesdienstfeiern ein. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Was ist denn fair?" In jedem Jahr bereiten Christinnen aus einem anderen Land den Weltgebetstag der Frauen vor. Diesmal sind die Philippinen Gastland. Nicht nur für Philippinen ist die Frage der Gerechtigkeit häufig eine Überlebensfrage.