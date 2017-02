Hennigsdorfer Ringer holen eine Medaille

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Mit zwölf Kämpfern bei den Landesmeisterschaften in Potsdam angetreten, holten die erfolgsverwöhnten Nachwuchsringer des Hennigsdorfer RV diesmal nur eine Bronzemedaille. HRV-Chef Bernd Brennert war deshalb aber nicht enttäuscht: "Mir ist es viel lieber, dass alle Athleten gute Leistungen zeigen. Da sind Medaillen nicht so wichtig."

HRV-Chef Bernd Brennert ( in rot) war nicht enttäuscht. © MZV

Als drittbester Brandenburger seiner Alters- und Gewichtsklasse kehrte Felix Klawa (28kg/C-Jugend) nach Hause zurück. "Er hat sich diese Platzierung verdient", so Brennert. Dagegen schrammte Melory Ihm (31kg/C) haarscharf am Treppchen vorbei. Sie wurde wie Lydia Weber (34kg/D) und Johann Eger (28kg/C) Vierte.

Fünfte Plätze gingen an Corvin Kohls (38kg/C) und Junus Gran (42kg/D). Während Brennert Kohls eine steigende Formkurve bescheinigte, zeigte Gran Schwächen in der Technikausübung. Ben Wöhrmann (42kg/C), Sebastian Egel (38kg/D), Julien Ihm (29kg/E) und Martha Eger (23kg/E), belegten je sechste Plätze. "Damit können sie zufrieden sein", so Brennert.

Auf Rang sieben landeten Nataniel Troczynski (34kg/C) und Feenja Herrmann (29kg/D), die im letzten Jahr in der E-Jugend noch Gold gewann. "Feenja musste die Erfahrung machen, dass die Trauben in der D-Jugend höher hängen", so Brennert.