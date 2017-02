10 000 Euro für Mallnower Heimattiergarten

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus/Mallnow (MOZ) Mit der Bitte um einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro für die Arbeit des Mallnower Heimattiergartens war Horst Müller, der Geschäftsführer der Arbeitsinitiative Letschin, am Dienstagabend in die Beratung des Lebuser Amtsausschusses gekommen. Und mit der Zusage des Gremiums, die Summe nicht nur in diesem, sondern auch im kommenden Jahr zu gewähren, verließ er die Runde.